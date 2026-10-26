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Helsingin kaupunginhallituksen puolueet ovat päässeet sopuun kaupungin ensi vuoden talousarviosta. Neuvottelusovun hyväksyivät maanantaina kokoomus, sosiaalidemokraatit, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä iloitsee budjettisovusta. Helsinkiläiset pääsevät ensi vuonna halvemmalla hammaslääkäriin ja kouluissa tarjoillaan parempaa ruokaa. Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan esitys sisältää kohdennettuja lisäpanostuksia kouluruoan laadun parantamiseen ja painettuihin oppimateriaaleihin.

– On upeaa, että kouluruoan maistuvuuteen panostetaan lisäeuroilla, valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund sanoo.

Haglund pitää tärkeänä myös sitä, että kouluille lisätään tarveperustaista rahoitusta.

– On suuri helpotus, että uhkana olleet varhaiskasvatus- ja koulutusleikkaukset saatiin peruttua, Haglund sanoo.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimintamenot kasvavat kaupungin mukaan 88,7 miljoonaa euroa 1789,5 miljoonaan euroon. Kasvua on 5,2 prosenttia.

Lisää euroja lähiöihin

Lähiöissä uudistukset näkyvät kirjastoissa ja uimahalliasiassa. Vuosaaren, Malmin ja Kannelmäen kirjastot ovat jatkossa auki sunnuntaisin, ja Kaakkois-Helsingin uuden uimahallin kaavoitus aloitetaan.

– Avaamme Vuosaaren, Malmin ja Kannelmäen kirjastojen ovet auki sunnuntaisin, kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas.) sanoo.

"Avaamme Vuosaaren, Malmin ja Kannelmäen kirjastojen ovet auki sunnuntaisin."

Uimahalli on ollut vasemmistoliiton tavoitelistalla syksyn alusta. Lokakuun alussa Mia Haglund arvioi KU:lle, että ainakin 90 prosenttia valtuutetuista pitää uutta uimahallia periaatteessa tarpeellisena. Hankkeen eteenpäin viemiseksi tarvitaan hänen mukaansa kuitenkin laajempaa tukea kuin kauniita sanoja, ja uusi halli pitäisi saada kaupungin investointiohjelmaan.

Lisäksi vasemmistoliitto kertoo ohjanneensa lisärahaa päihdepalveluihin, luonnonsuojeluun ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen tukiin. Kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön avustuksia korotetaan tiedotteen mukaan miljoonalla eurolla. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan menot kasvavat 14,2 miljoonaa euroa 349,9 miljoonaan euroon.

Pormestari Daniel Sazonovin (kok.) esityksessä kunnallis- ja kiinteistöverot pysyvät ennallaan. Kunta-Helsingin ulkoiset toimintamenot ovat 3 638 miljoonaa euroa, vuosikate 426 miljoonaa ja tilikauden tulos 10 miljoonaa euroa.

Investointeihin on varattu 1 249 miljoonaa euroa. Luvut voivat tarkentua hieman, kun kaupunginhallituksen esityslista julkaistaan 2. marraskuuta.