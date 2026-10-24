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Havannalainen transmies Larian Arias alkoi käyttää nykyistä nimeään julkisesti vuonna 2021. Nimi on saanut innoituksensa J. R. R. Tolkienin Silmarillion-teoksessa esiintyvästä Lórienista, unien ja näkyjen valtiaasta.

Arias muutti nimensä virallisesti vuonna 2023. Vaikka vaatimus sukupuolen korjausleikkauksesta oli poistettu vuotta aikaisemmin, menettely oli monimutkainen.

Ihmisoikeusaktivisti Yoelkis Torresin mukaan nimenmuutos edellytti aikaisemmin jopa yli kymmenen ihmisen kirjallista todistusta.

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Sellainen piti hankkia jopa paikallisen vallankumouksen puolustuskomitean eli CDR:n puheenjohtajalta. Komiteat toimivat kaupunginosissa.

Hakijan piti osoittaa, että hänet todella tunnettiin uudella nimellään.

– Transihmisen oli hankittava identiteetilleen yhteiskunnallinen tunnustus, jonka vahvisti yhteiskunta, joka on täysin homo- ja transfobinen, Torres sanoo.

Myös Arias kuvailee, kuinka hän törmäsi homofobisiin viranomaisiin, jotka kieltäytyivät välittömästi hoitamasta asiaa.

Ariaksen oli koottava kasa kirjeitä paikallisen CDR-komitean lisäksi työ- tai opiskelupaikoista. Lisäksi tarvittiin virallisia asiakirjoja, joissa käytettiin haluttua nimeä, ja lausunto seksuaalikasvatuksen keskukselta Cenesexiltä, joka toimii Kuuban terveysministeriön alaisuudessa.

Arias selvisi menettelystä monia muita helpommin.

– Alueeni väestörekisterissä oli notaari ja asianajaja, jotka ymmärsivät ja tukivat minua koko menettelyn ajan.

Sukupuolimerkinnän muuttaminen edellytti leikkausta

Vaikka nimen sai jo muuttaa ilman leikkausta, sukupuolen virallinen muuttaminen edellytti edelleen kirurgisia toimenpiteitä.

Seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien puolustajana toimivan lääkärin Alberto Roquen mukaan virallisen sukupuolimerkinnän korjaaminen riippui siitä, oliko henkilö käynyt läpi kirurgisia toimenpiteitä, erityisesti sukuelinten alueella.

Leikkauksen jälkeen asia siirtyi oikeudelliseen käsittelyyn.

Tilanne muuttui, kun Kuuban parlamentti hyväksyi uuden väestörekisterilain heinäkuussa 2025. Laki tuli voimaan syyskuussa 2026 ja mahdollistaa sukupuolimerkinnän muuttamisen ilman leikkausta tai oikeudellista menettelyä.

– Myöskään hormonaalista tai kirurgista kastraatiota ei vaadita, Roque sanoo.

Nyt 25-vuotias Arias aikoo saada myös henkilöllisyystodistuksensa sukupuolimerkinnän vastaamaan omaa sukupuoli-identiteettiään ennen lokakuun loppua.

Hänelle kyse on paljon muustakin kuin merkinnästä paperilla.

– Ensimmäisiä asioita, joita opimme toisesta ihmisestä, on hänen nimensä. On tärkeää, että nimi vastaa sitä, kuka kokee olevansa. Samoin henkilöllisyystodistuksen sukupuolimerkinnän tulisi vastata ihmisen sukupuoli-identiteettiä ja sitä, miten hän ilmaisee sukupuoltaan, hän sanoo.

Uusi laki helpottaa muutoksia mutta jättää muunsukupuoliset ulkopuolelle

Uusi väestörekisterilaki korvasi vuodelta 1985 peräisin olevan lain, joka ei enää vastannut Kuuban muussa lainsäädännössä tehtyjä uudistuksia.

Vuonna 2022 maassa hyväksyttiin sekä uusi perhelainsäädäntö että henkilötietojen suojaa koskeva laki. Perhelainsäädäntö vahvisti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia muun muassa kieltämällä seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän.

Samalla tunnustettiin samaa sukupuolta olevien avioliitot ja samaa sukupuolta olevien vanhempien muodostamat perheet sekä vahvistettiin lisääntymisoikeuksia.

Uusi väestörekisterilaki tekee sekä nimen että sukupuolimerkinnän muuttamisesta aiempaa suoraviivaisempaa. Samalla se vahvistaa yksityisyyden suojaa ja rajoittaa arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä.

Täysi-ikäisille riittää hakemus väestörekisteriin. Sen liitteiksi tarvitaan syntymätodistus sekä Cenesexin koordinoiman moniammatillisen työryhmän lausunto.

Cenesex on kertonut Facebookissa, että lausunnon laatimiseen osallistuu psykologian, kliinisen seksologian ja oikeudellisen neuvonnan ammattilaisia.

Lausunto perustuu keskuksen mukaan arviointiin, mutta Cenesex ei ole tarkentanut, mitä se käytännössä sisältää. Se on kuitenkin ilmoittanut, ettei menettelyyn kuulu diagnostisia testejä tai lääketieteellisiä tutkimuksia.

Juuri asiantuntijalausunnon vaatimus herättää arvostelua.

Cenesexin kanssa aiemmin yhteistyötä tehneen Roquen mielestä Kuuban olisi pitänyt ottaa mallia Argentiinasta. Siellä transihminen voi hakea sukupuolimerkintänsä muuttamista suoraan rekisteriviranomaiselta ilman muiden tahojen arviointia.

– Kuubassa päätettiin, että lausunto on oltava. Se vaikeuttaa palvelun saavutettavuutta, sillä sitä tarjoaa koko maassa vain yksi terveydenhuollon laitos, Roque sanoo.

Arias puolestaan pitää merkittävänä puutteena sitä, ettei laki tunnusta muunsukupuolisia identiteettejä. Uudistus ei siten anna kaikille sukupuolivähemmistöihin kuuluville mahdollisuutta saada identiteettiään vastaavaa virallista sukupuolimerkintää.

Hän muistuttaa myös, ettei lain muuttaminen yksin riitä, jos sitä soveltavat viranomaiset eivät tunne sukupuolen moninaisuutta.

– On varmistettava, että notaaritoimistojen henkilöstöllä on tarvittava koulutus käsitellä tapauksia kunnioittavasti sekä seksuaalisen ja sukupuolen moninaisuuden tuntemukseen perustuen, Arias sanoo.

Terveydenhuollossa syrjintä jatkuu

Uusi laki turvaa sukupuolimerkintään liittyvien tietojen luottamuksellisuuden. Arkaluonteisia henkilötietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt, ja yksityisyyttä on suojeltava kaikissa tilanteissa.

Transihmisiä huolestuttaa kuitenkin se, mitä tiedoille tapahtuu väestörekisterin ulkopuolella.

Erityisen ongelmallisena pidetään terveydenhuoltoa, jossa potilaskertomuksiin ja muihin asiakirjoihin tallennetaan arkaluonteisia henkilötietoja.

Ariaksen mukaan terveydenhuolto on edelleen yksi niistä ympäristöistä, joissa transihmiset kohtaavat eniten syrjintää.

Hän katsoo ongelmien johtuvan osittain terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksesta, joka perustuu biologiseen ja kaksijakoiseen käsitykseen naisesta ja miehestä.

Arias ei pidä tarpeellisena, että lääkäri tietää hänen syntymässä määritellyn sukupuolensa, ellei tiedolla ole merkitystä kyseisen vastaanottokäynnin kannalta.

Roque on pitkälti samaa mieltä.

Hänen mukaansa biologiseen sukupuoleen liittyvillä tiedoilla on lääketieteellistä merkitystä vain tiettyjen sairauksien tai terveydentilojen yhteydessä. Tällaisia tilanteita voi tulla vastaan esimerkiksi urologiassa, gynekologiassa sekä synnytykseen ja hormoneihin liittyvissä asioissa.

Roque varoittaa myös oikeusjärjestelmän ja terveydenhuollon tietojärjestelmien välille mahdollisesti syntyvistä ristiriidoista.

Jos potilas on saanut sukupuolen korjaamiseen liittyvää hormonihoitoa tai hänelle on tehty kirurgisia toimenpiteitä, hänen saattaa joissakin tilanteissa olla tarpeen kertoa lääkärille, että nimi ja sukupuoli on muutettu virallisiin asiakirjoihin.

Tällöin vaarana on, että arkaluonteisia tietoja paljastuu tarpeettomasti. Näin on käynyt ennenkin.

– Luottamuksellisuuden periaatetta on rikottu transihmisten kohdalla, ja sitä rikotaan edelleen biolääketieteen piirissä. Se on eettinen ja toiminnallinen periaate, jonka pitäisi olla pyhä, mutta jota jätetään usein kunnioittamatta. Sukupuolta koskevien tietojen käsittelyn on aina oltava yksityistä ja tapahduttava ehdottoman luottamuksellisesti, Roque sanoo.

Arias on kokenut, miten terveydenhuollon ammattilaisten suhtautuminen voi vaikuttaa transihmisen kohteluun.

Hän kertoo useista epämiellyttävistä lääkärikäynneistä, joilla lääkärit ja hoitajat eivät kunnioittaneet hänen sukupuoli-identiteettiään.

Henkilökunta puhutteli häntä espanjan kielessä naisista käytettävillä pronomineilla, vaikka hän huomautti asiasta toistuvasti.

Kaikki kokemukset eivät kuitenkaan ole olleet kielteisiä. Arias muistaa erityisen hyvin yhden sairaalajakson, jonka aikana häntä kohdeltiin aivan eri tavalla.

– Lääkäri kiinnostui trans-aiheesta eikä lakannut käyttämästä minusta maskuliinisia pronomineja edes kysyessään kuukautiskierrostani, Arias kertoo.