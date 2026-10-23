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Kolme faktaa polttoaineiden hinnoista 1. Dieselin keskihinta on noussut tammikuusta elokuuhun 48 senttiä. 2. Syyskuussa diesel oli Suomessa EU:n kalleinta. 3. Suomalaisten kuljetusyritysten vuosittainen polttoainelasku on noussut yli 500 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2025. ILMOITUS ILMOITUS

Bensiinin ja erityisesti dieselin hinnat ovat nousseet ennätyslukemiin vuoden 2026 loppupuoliskolla. Syynä hintojen nousuun on erityisesti Yhdysvaltojen ja Israelin sota Irania vastaan, minkä seurauksena Iran on sulkenut Hormuzinsalmen. Salmen läpi kulkee normaalitilanteessa noin kolmasosa maailman raakaöljystä.

Hormuzinsalmen sulun lisäksi hintoja ovat nostaneet Jemenin huthien uhkaukset häiritä Saudi-Arabian öljykuljetuksia Punaisella merellä sekä Ukrainan iskut Venäjän öljynjalostamoihin.

Polttoaineiden korkea hinta nostaa todennäköisesti myös kaiken muun hintaa. Maailmassa lähes kaikki liikkuu fossiilisten polttoaineiden voimalla. Tämä nostaa elinkustannuksia, mikä iskee kaikkein pahiten pienituloisiin.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus käy ”kaikki keinot läpi”, jotta polttoaineiden hintaa voitaisiin alentaa. Tärkeämpi kysymys kuitenkin on, kuinka voitaisiin pyrkiä fossiilisten polttoaineiden käytöstä kokonaan eroon.

Erno Laisi

politiikan toimittaja

Ilta-Sanomat

Bensa ei varmaan ole koskaan enää halpaa. Oikeastaan bensan ei kuulukaan olla halpaa.

Mielestäni näiden nyt nähtävien hintojen – niin Suomessa kuin Euroopassa – pitäisi olla viimeinen merkki sekä poliittisille päätöksentekijöille että kaikille muille vaikuttajille, että nyt on aika kerta kaikkiaan päästä ripeästi eroon diktaattoreiden öljyputkista.

Ymmärrän tietenkin, että tässä akuutissa tilanteessa ihmisiä pitää auttaa, varsinkin heitä, joiden on pakko ajaa autolla, joka on usein bensalla tai dieselillä kulkeva.

Ei kuitenkaan pidä toimia niin, että bensan hintaa lähdetään keinotekoisesti alentamaan. Sekä Suomessa että Euroopassa pitää ymmärtää, että se vahingoittaa meidän omaa kansantalouttamme ja eurooppalaista kilpailukykyä, että rahamme virtaavat Lähi-idän ja muiden alueiden erikoishallinnoille tai diktatuureille. Meidän kannattaa satsata ne rahat johonkin aivan muuhun.

Suomessa on tällä hetkellä ilmapiiri, jossa ollaan hirveän rakastuneita johonkin tiettyyn käyttövoimaan. Eikö kuitenkin olisi kaikkein parasta, että se käyttövoima olisi mahdollisimman vähän saastuttavaa, mahdollisimman edullista ja mahdollisimman lähellä tuotettua?

Anni Marttinen

Pääekonomisti

Tehy

En usko, että bensa on enää koskaan halpaa, ja että alle kahden euron litrahinnoille päästään enää ikinä.

Toivon totisesti, että tulevaisuuden talouspolitiikassa huomioidaan ekologisuus, koska käynnissä on ekokatastrofi, ja jo senkin takia fossiilisista polttoaineista on luovuttava. Esimerkiksi EU:n jakeluvelvoite, joka velvoittaa sekoittamaan bensiiniin myös uusiutuvia energianlähteitä, on kasvussa, ja kasvaa todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Se sitten nostaa bensan hintoja entisestään. Todennäköisesti bensan hinta siis päinvastoin nousee.

On otettava huomioon myös geopoliittinen tilanne. Siihen minulla ei ole mitään kristallipalloa, mutta lisääntynyt epävakaus maailmanpolitiikassa ei vaikuta bensan hintaan ainakaan laskevasti.

Kun politiikassa puhutaan bensan hinnasta, sitä käytetään myös identiteettipolitiikkaan ja omien poliittisten agendojen edistämiseen. Haluaisin kuitenkin toivoa, että poliitikot ovat oikeasti huolissaan niistä ihmisistä, joihin bensan hinnan nousu osuu koviten.

Mai Kivelä

Kansanedustaja

Vasemmistoliitto

Lyhyesti: ei. Fossiiliriippuvuuden ylläpitäminen tulee kalliiksi taloudellisesti ja ympäristöllisesti. Kaksi asiaa voi kuitenkin olla totta samanaikaisesti. Ensinnäkin se, että fossiilisista polttoaineista on järkevää ja välttämätöntä päästä eroon. Sekä toisaalta se, että osalle ihmisistä elinkustannusten nousu on aiheuttanut vaikeuksia pärjätä arjessaan ja tämä on aito tasa-arvokysymys.

Tarvitsemmekin uuden tavan tukea ihmisiä äkillisissä kriiseissä, oli kyse sitten ruoan tai energian hinnasta, tai vaikka pandemiasta. Nyt tällaista mekanismia ei ole. Tuen tulisi toimia niin, että sillä saataisiin siirrettyä rahaa suoraan tukea tarvitsevien tileille. Tämä myös kohdistuisi paremmin niille oikeasti elinkustannusten kanssa kamppaileville ihmisille, siinä missä yritykset vaikuttaa bensan hintaan kohdistuvat kaikkiin. Varakkaiden kulutusta ei pidä tukea.

Bensan hinnan alentaminen on hyvin kallista ja lisäksi kannustaa ylläpitämään ja jopa lisäämään sen kulutusta, vaikka kokonaiskulutuksen ja liikennesuoritteiden pitäisi ilmastosyistä nimenomaan pienentyä. Vain näin puutumme juurisyyhyn eli fossiiliriippuvuuteen ja pääsemme tilanteeseen, jossa emme enää ole riippuvaisia epäluotettavien valtioiden tuontienergiasta. Ja jossa tunnustamme ilmastokriisin aiheuttamat realiteetit.