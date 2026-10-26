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Kansanedustaja Pia Lohikosken (vas.) mukaan valtiovarainministeriön uudet ehdotukset veisivät Suomea kohti luokkayhteiskuntaa, jollainen Suomi oli vuosikymmeniä sitten. Valtiovarainministeriö julkaisi maanantaina ehdotuslistansa julkisen talouden sopeuttamiseksi.

– On järkyttävää, että valtiovarainministeriön mukaan suomalaisesta koulutuksesta ja tutkimuksesta voitaisiin leikata näin rajusti. Listalla ovat esimerkiksi varhaiskasvatusoikeuden rajaus, perusopetuksen tasa-arvorahan poistaminen, oppivelvollisuuden pidentäminen ja maksuttoman toisen asteen peruminen, vielä lisää leikkauksia ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulujen rahoituksen indeksisidonnaisuuden poistaminen, Lohikoski sanoo tiedotteessa.

Yksi kartoituksen suurimmista yksittäisistä säästöehdotuksista kohdistuu tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Ministeriö esittää tarkasteltavaksi vuonna 2022 säädetyn tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituslain kumoamista vuoden 2028 alusta.

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Lohikosken mukaan valtiontalous ei kestä tällaisia leikkauksia osaamisesta, koulutuksesta ja kilpailukyvystä. Hän korostaa, että Suomen kaltainen pieni maa pärjää vain panostamalla koulutukseen, osaamiseen ja kaikkien lasten ja nuorten hyvinvointiin ja tasa-arvoon.

– Tähän päälle isketään vielä ehdotukset opintorahan ja lapsilisien poistamisesta maassa, jossa lapsiköyhyys ja perheiden eriarvoisuus syvenee ja koulutus periytyy aiempaa vahvemmin. Miten voi olla niin puusilmäistä talouspolitiikkaa, että tuijotetaan pelkästään budjettikirjan numeroita ilman mitään ymmärrystä tai tahtoa ymmärtää leikkausten seurauksia?