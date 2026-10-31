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Serbian parlamenttivaalien aikaan paikallisessa somessa kiersi Wikileaksin perustajan Julian Assangen yli vuosikymmenen takainen sitaatti, jonka mukaan Serbia ”on käänteentekevä ja uraauurtava paikka, jossa tulevaisuus tapahtuu ensin”.

Assangen toteamus liittyi hänen kirjansa serbiankielisen painoksen julkaisuun, mutta somekanavilla lainaus on yhdistetty maan opiskelijoiden käynnistämään kansannousuun, joka huipentui lokakuun lopussa paikallisen Opiskelijalistan ylivoimaiseen vaalivoittoon.

Vaalipäivän iltana Belgradin kaduilla juhlineet serbialaiset puhuivat ihmeestä.

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Maata 12 vuotta yhtäjaksoisesti hallinnut Aleksandar Vučić oli juuri myöntänyt Serbian edistyspuolueen vaalitappion. Opiskelijaliikkeen nimeämistä ehdokkaista koostunut vaalilista oli saamassa enemmistön parlamentin paikoista.

– Vielä jokin aika sitten poliisit hakkasivat meitä näillä samoilla kaduilla, mutta nyt me seisomme täällä voittajina, kertoi 24-vuotias opiskelija-aktivisti.

Kahden viime vuoden aikana opiskelijat lakkoilivat eri puolilla Serbiaa ja saivat mukaansa opettajia, juristeja, lääkäreitä, terveydenhoitajia, bussinkuljettajia, kaivosmiehiä, näyttelijöitä ja kirjastonhoitajia.

Opiskelijat järjestivät kävelymarsseja maan suurimpiin kaupunkeihin, ja parhaimmillaan Belgradin keskustan kaduille ja aukioille kerääntyi satojatuhansia ihmisiä eri puolilta maata osoittamaan mieltä korruptiota, autoritaarisuutta, mediasensuuria ja poliisiväkivaltaa vastaan.

Opiskelijoiden käynnistämä kansannousu sai alkunsa marraskuussa 2024, kun Novi Sadin kaupungin rautatieasemalla betonikatos romahti alla olevien ihmisten päälle. 16 ihmistä kuoli.

Asemarakennus oli juuri remontoitu osana kiinalaisten urakoitsijoiden rakentamaa luotijunayhteyttä Belgradista Budapestiin. Uuden rautatieaseman avajaisissa presidentti Vučić seisoi rinta rinnan yhdessä Unkarin silloisen pääministerin Viktor Orbánin kanssa.

Näyttävät infrastruktuurihankkeet ja Serbian nopea talouskasvu olivat presidentti Vučićin ja hänen edistyspuolueensa ylpeydenaiheita.

Rautatiehankkeesta ei tehty avointa tarjouskilpailua, eikä Novi Sadin asemarakennuksen uudistuksessa noudatettu turvallisuusvaatimuksia. Huomattava osa rahoista meni ilmeisesti valtapuolueen johtajien taskuihin.

Kun opiskelijat Belgradissa ja Novi Sadissa järjestivät muistotilaisuuksia onnettomuuden uhreille, edistyspuolueen palkkaamat naamioituneet iskujoukot hyökkäsivät heidän kimppuunsa.

Seuraavaksi opiskelijat valtasivat yliopistorakennuksia ja järjestivät opintopiirejä, joissa käsiteltiin maan taloutta ja yhteiskunnan tilaa, paikallisten oligarkkien valtaa tai terveydenhuollon ja kouluopetuksen puutteita.

Pian opiskelijat järjestivät mielenosoituksia Belgradin kaduilla ja kymmenet tuhannet ihmiset tukkivat Tonavan ylittävät sillat Novi Sadissa.

Yli tuhat mielenosoittajaa pidätettiin, ja ainakin sata yliopisto-opettajaa sai potkut töistään oltuaan mukana mielenosoituksissa.

Opiskelijat vaativat hallitusta julkaisemaan Novi Sadin rautatieaseman remonttiurakkaa koskevat asiakirjat sekä kunnollista poliisitutkintaa opiskelijoiden mielenosoituksia vastaan tehdyistä hyökkäyksistä.

Kun sadat tuhannet ihmiset kokoontuivat suurmielenosoituksiin eri puolilla maata, presidentti Vučić totesi, että kyseessä oli kaikkien aikojen likaisin ulkovaltojen masinoima värivallankumous.

Opiskelijalista sai parlamenttivaaleissa lopulta 141 paikkaa kansalliskokouksen 250 paikasta. Valittujen joukossa on professoreita, lääkäreitä, juristeja, ekonomisteja, insinöörejä, näyttelijöitä sekä koripallon maailmanmestari. Listan kärkiehdokkaana oli 56-vuotias sydänlääkäri Ilija Srdanović. Opiskelijat itse eivät olleet ehdokkaina.

Listan keskeisiä vaatimuksia on perustaa itsenäinen poliisiyksikkö tutkimaan korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja irtisanomaan poliisit, jotka rikkoivat lakia hyökätessään mielenosoittajia vastaan. Verohallinnon tehtävänä olisi jäljittää kavallettuja julkisia varoja ja palauttaa rahat valtiolle.

Kaikki Vučićin valtakauden aikana sovitut rakennushankkeet olisi tarkoitus käydä läpi ja selvittää niiden laillisuus.

Lisäksi median tulee saada toimia vapaasti ja Serbian yleisradioyhtiö vapauttaa valtion kontrollista.

Opiskelijalista lupasi myös tukea startup-yrityksille ja maanviljelijöille, maksuttomia koulukirjoja, edullisia asuntoja nuorille sekä lääkäreitä maan jokaiseen kylään.

Aika näyttää, missä määrin tavoitteita päästään toteuttamaan, kun ylimmät virkamiehet ovat lähes kauttaaltaan Vučićin edistyspuolueen jäseniä.

Ensimmäisessä lehdistötilaisuudessaan Opiskelijalistan uudet kansanedustajat kehottivat poliisin, tiedustelupalvelun ja oikeuslaitoksen ylintä johtoa eroamaan.

Serbian ulkopolitiikassa ei ole odotettavissa nopeita muutoksia. Opiskelijalista pitää Kosovoa olennaisena osana Serbiaa, eikä se ole valmis Venäjän vastaisiin pakotteisiin niin kauan kuin Serbia on täysin riippuvainen Venäjän öljystä ja kaasusta.

Opiskelijalista ei ole ottanut kantaa siihen, salliiko se jatkossa Serbiassa valmistettujen tykistöammusten viennin muiden maiden kautta Ukrainaan.

Serbian mahdollisesta EU-jäsenyydestä tullaan aikanaan päättämään kansanäänestyksessä, mutta jäsenyys vaikuttaa epätodennäköiseltä niin pitkään kun se edellyttää Kosovon tunnustamista ja suostumista Venäjän vastaisiin pakotteisiin.