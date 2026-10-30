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Brasilian vasemmistolainen presidentti Lula da Silva hämmästytti monet nousemalla voittoon ja jatkokaudelle presidentinvaalien toisella kierroksella. Poikkeukselliseksi Lulan voiton teki se, että hän sai ensimmäisellä kierroksella vähemmän ääniä kuin vastaehdokkaansa Flávio Bolsonaro. Flavion isä Jair Bolsonaro toimi Brasilian presidenttinä 2019–2023, ja nyt hän istuu pitkää vankeustuomiota yritettyään vallankaappausta hävittyään presidentinvaalit Lulalle.

Bolsonaro sai ensimmäisellä kierroksella hieman yli 47 prosenttia ja Lula hieman yli 45 prosenttia äänistä. Toisella kierroksella Lula sai 51,8 ja Bolsonaro 48,2 prosenttia äänistä. Äänimäärissä ero oli 4,4 miljoonan äänen luokkaa.

– Poikkeuksellista tässä vaalituloksessa on se, että ensimmäisellä kierroksella rannalle jääneiden ehdokkaiden tuki-ilmoitusten perusteella Bolsonaro olisi saamassa toisella kierroksella enemmän ääniä. Se teki tästä vaalituloksesta ehkä vieläkin yllätyksellisemmän, sanoo Helsingin maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, joka on seurannut Brasilian politiikkaa pitkään.

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Yksi Lulan nousun salaisuuksista oli se, että hänen kampanjansa onnistui mobilisoimaan uusia äänestäjiä. Äänestysaktiivisuus presidentinvaalien toisella kierroksella oli selvästi ensimmäistä kierrosta korkeampi.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen Lulan kampanja aktivoitui myös enemmän sosiaalisen median puolella. Yksi avain oli Whatsapp-ryhmä, jossa oli miljoonia jäseniä. Tätä työtä koordinoi kansanedustaja André Janones, joka ei edes kuulu samaan puolueeseen Lulan kanssa. Voitonpuheessaan Lula kiittikin Janonesia suoraan.

Teivainen nostaa esiin myös yhden televisioväittelyn, jota hän itse pitää merkittävänä. Bolsonaro oli pilkannut Lulaa yhdeksänsormiseksi. Lula menetti yhden sormen työskennellessään alaikäisenä tehtaassa.

– Lula vastasi, että hän tai Brasilian työtätekevä kansa ei anna tällaisen rikollisjengiläisen, joka ei ole elämässään tehnyt rehellistä työtä, kutsua häntä yhdeksänsormiseksi, koska hän lapsena tehtaassa työskennellessään menetti sormensa. Se oli hyvin emotionaalinen puhe.

Tässä tullaan siihen, että Lulan tarina köyhyydestä nousseena on koko Brasiliaa koskettava.

– Hetki kristallisoi ikään kuin Lulan karisman merkityksen. Luulen, että juuri tämä nimenomainen hetki vaikutti aika paljon. Siihen asti suurin osa mielipidemittauksista oli antanut ymmärtää, että Bolsonaro voittaa toisen kierroksen.

– Tämä väittely käytiin muutama päivä ennen vaaleja, että siinä tapahtui kyllä jotain tai sitten mielipidemittaukset olivat pahasti pielessä. Useinhan ajatellaan, että mielipidemittaukset eivät pysty mittaamaan Bolsonaron tyyppisten ehdokkaiden kannatusta, mutta nyt kävi toisin päin.

Lulasta tuli samalla Brasilian ensimmäinen presidentti, joka on onnistunut nousemaan vaalivoittoon oltuaan ensimmäisen vaalikierroksen jälkeen toisena. Tässä ajallinen rajoite on vuodessa 1988, jolloin Brasiliassa otettiin käyttöön uusi perustuslaki sotilasdiktatuurin kaatumisen jälkeen.

Teivainen huomauttaa, että vastaavia nousuja on toki nähty muissa maissa, kuten esimerkiksi Chilessä.

– On yksi ehdokas, jolla on riittävän vahva oma kannatus ensimmäisen kierroksen voittoon, mutta sitten myös selkeä enemmistön vastustus. Silloin ei ole kovin yllättävää, että tappiolle jäänyt ehdokas onnistuu keräämään rannalle jääneiden ehdokkaiden ääniä.

Neljäs kerta

Lula valittiin presidentiksi nyt neljännen kerran. Hän johti maata 2003–2011, ja vuonna 2018 hän sai vankeustuomion korruptiosta. Sittemmin tuomio kumottiin. Tämä on toinen puoli Lulan tarinaa – hän on paitsi köyhyydestä noussut, myös korruptioon sotkeutunut, mikä ei Brasiliassa ole ennenkuulumatonta.

Nyt hänen valtaansa rajoittaa se, että parlamentti on entistä vahvemmin Bolsonaroa lähellä olevien puolueiden hallussa. Brasilia on presidenttijohtoinen maa eli presidentti johtaa maan hallitusta, mutta ilman parlamentin tukea asioiden edistäminen on vaikeampaa.

Tiivistetysti tilanne on seuraavanlainen: Isä Jair kärsii vankeustuomiota kotiarestissa, poika Flávio on paennut maasta, mutta Bolsonaroihin jollain tapaa henkilöityvä liike on silti vielä vahva. Flávion veli Eduardo asuu jo Yhdysvalloissa, ja hän on saanut Brasiliassa vankeustuomion poissaolevana. Flavio Bolsonaron pakoa on selitty sillä, että häntä uhkaa syyte rahanpesusta.

– Tämä kuvastaa, miten tuomioistuimista on tullut poliittisen kiistelyn ja jossain määrin poliittisen vallankäytön väline Brasiliassa.

Muutos voimistui Teivaisen mukaan Lulan seuraajan Dilma Rousseffin kaudella. Se osui myös Rousseffiin ja Lulaan. Lulan piti asettua ehdolle vuoden 2018 presidentinvaaleissa, mutta korruptiotutkinnan vuoksi hänen ehdokkuutensa ei ollut mahdollinen. Lulan korruptiotuomio kumottiin menettelytapavirheen vuoksi, kun maan korkeimman oikeuden mukaan Lulan tuominneella oikeudella ei ollut toimivaltaa asiassa.

– Tämä politiikan oikeudellistuminen on Brasiliassa ihan aito asia, ja siitä keskustellaan paljon, Teivainen tiivistää.

Hyvät diilit

Yksi Lulan avuista on hänen kykynsä solmia liittolaisuuksia eri tahojen kanssa. Avainasemassa on tässä poliittiseen keskustaan sijoittuva joukko, joita Teivainen kuvailee lehmänkaupoille hyvin alttiiksi porukaksi.

– He ovat tottuneet ajamaan omien vaalipiiriensä asioita taktisilla liittolaisuuksilla, ja tämä jengi on varmasti Lulan tähtäimessä.

Lulan tilannetta vaikeuttaa se, että laitaoikeisto on vahvistunut niin paljon. Suomalaisittain kuulostaa huvittavalta, että sieltä löytyvät nimeltään liberaali- ja sosiaalidemokraattinen puolue.

– Brasiliassa puolueiden nimet eivät välttämättä kerro kovin paljon ideologiasta. Sosiaalidemokraattinen puolue on hieman maltillisempaa oikeistoa kuin liberaalipuolue, joka on konservatiivista laitaoikeistoa, Teivainen hymähtää.

Lulan ensimmäisellä presidenttikaudella lehmänkauppoja tehtiin puhtaasti rahalla, kansanedustajille saatettiin antaa rahaa sisältänyt kirjekuori.

– Luulen, että se kortti on nyt käytetty.

Yksi vaihtoehto on ministeripaikkojen antaminen puolueille. Tietyllä tapaa tapa on samanlainen kuin Suomessa, puolue tulee mukaan hallitukseen saadakseen omia tavoitteitaan läpi.

Osoitus Lulan liittolaisuuksista on myös hänen varapresidenttinsä, joka on oikeistotaustainen Geraldo Alckmin.

– Oikeistotaustaisten varapresidenttiehdokkaiden valinta on synnyttänyt työväenpuolueessa aina jonkin verran kiistaa, mutta ehkä Bolsonaron ilmaantumisen jälkeen antifasistisen rintaman kokoaminen on nähty niin tärkeäksi, ettei työväenpuolueen vasemmistosiipikään ole valittanut ideologisesti epäilyttävästä varapresidenttiehdokkaasta.

Brasilian poliittisessa kentässä on myös tapahtunut muutos, kun Lulan työväenpuolueen vasemmalta puolelta on kadonnut kannatusta. Lulan kampanjan ei ole siis tarvinnut enää presidentinvaaleissa kosiskella vasemmistolaisempia äänestäjiä, vaan huomio on ollut oikealla puolella.

– Yksi hyvä keino siihen on varapresidenttiehdokkaan oikeistolaisuus, Teivainen tiivistää.

Omaleimainen ulkopolitiikka

Lulan voitto tarkoittaa myös, että Brasilian omaleimainen ulkopolitiikka jatkuu. Teivainen nostaa esiin esimerkiksi sen, että Lulalla on ollut keskeinen rooli BRICS-järjestössä.

– Lulan voitto merkitsee Brasilian etelä-etelä-yhteistyön vahvistumista.

Etelällä viitataan tässä kohdin globaaliin etelään. Samalla Lula on voimakkaasti kritisoinut Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa, tosin se ei ole rajoittunut Lulan hallituksiin.

– Brasilian hallitusten luonteeseen on kuulunut, ettei Yhdysvaltain edessä nöyristellä. Tämä linja tulee jatkumaan.

Jälleen on hyvä muistaa, että Lulalla ei ole ongelmia tulla hyvin toimeen eri tavalla ajattelevien poliitikkojen kanssa.

– Lula tuli hyvin toimeen George W. Bushin (Yhdysvaltain presidenttinä 2001–2009) kanssa. Lula on diplomaattina taitava ja tätä korostavat usein oikeistolaiset.

Teivainen kertoo, että on haastatellut brasilialaisia pankinjohtajia, jotka ovat kehuneet vasemmistolaista Lulaa.

– He ovat todenneet, että Lulan kanssa asiat ovat helppoja, ja hän on tottunut neuvottelemaan meidän kanssamme.

– Tämä pätee myös kansainvälisessä politiikassa.

Kansainväliseen politiikkaan liittyy myös se, että Latinalaisen Amerikan läpi on puhaltanut voimakas oikeistopuhuri. Maa toisensa jälkeen on valinnut oikeistolaisen tai äärioikeistolaisen presidentin vasemmistolaisen presidentin seuraajaksi. Ja kuten parlamentin voimasuhteet näyttävät, ei Brasilia ollut jättimäinen poikkeus suuntauksessa.

– Toki presidenttivetoisissa maissa se tarkoittaa, että Latinalaisen Amerikan poliittisessa kartassa Brasilia tulee olemaan punainen. Sillä on aika iso symbolinen merkitys.

Nuorekas presidentti

Yksi selkeä rasite Lulalle on ikä. Jos hän istuu neljän vuoden kauden läpi, hän on lopettaessaan 85-vuotias.

Lulan kampanjavideoissa onkin korostettu presidentin hyväkuntoisuutta. Yhdessä videossa Lula juoksee lyhyen matkan helikopterilta lentokoneeseen rytmikkään musiikin soidessa. Videolla nuoremmat turvamiehet näyttävät vain vaivoin pysyvän hyväkuntoisen presidentin perässä. Toisessa videossa Lula nostelee painoja punttisalilla.

Tarinaan mahtuu myös nuorempi vaimo, johon Lula tutustui istuessaan vankeustuomiota.

– Nuoruutta ja energisyyttä on korostettu, Teivainen tiivistää.

Brasilian vasemmistolle ongelma on siinä, ettei sillä ole selvää ehdokasta Lulan seuraajaksi.

– Tämä keskustelu käynnistyy nyt tosissaan. Tällä hetkellä ei ole ketään, josta merkittävä määrä brasilialaisia tai työväenpuolueen omasta väestä sanoisi, että tämä on meidän seuraava ehdokkaamme.