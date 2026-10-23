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Vasemmistoliiton varsinaissuomalainen kansanedustaja Timo Furuholm vaatii Varsinais-Suomen perussuomalaisilta kansanedustajilta vastauksia puolueen esittämiin mittaviin kuntaleikkauksiin. Perussuomalaisten julkaisemassa säästöohjelmassa kuntien indeksikorotuksista leikattaisiin 600 miljoonaa euroa, minkä lisäksi tehdään muita leikkauksia.

– Haluan kysyä Varsinais-Suomen perussuomalaisilta kansanedustajilta Ville Taviolta, Vilhelm Junnilalta, Kike Elomaalta ja Mikko Lundénilta, seisovatko he todella tämän esityksen takana. Ovatko he valmiita leikkaamaan satoja miljoonia euroja kuntien rahoituksesta ja kantamaan vastuun seurauksista omissa kotikunnissaan, Furuholm kysyy tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että kuntien keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Mittava rahoituksen heikentäminen näkyisi väistämättä kuntien mahdollisuuksissa järjestää palveluita.

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– Puhumme lasten päiväkodeista ja kouluista, opetuksen laadusta, kirjastoista, nuorten harrastusmahdollisuuksista sekä liikunta- ja kulttuuripalveluista. Näistäkö perussuomalaiset haluavat seuraavaksi leikata? Mitään satojen miljoonien eurojen hallinnollista säästöpottia ei kunnissa ole odottamassa, Furuholm sanoo.

Furuholmin mukaan perussuomalaisten esityksen toinen keskeinen seuraus olisi huomattava paine kunnallisveron korottamiseen.

– Kunnille ei jää tällaisessa tilanteessa kuin huonoja vaihtoehtoja. Joko leikataan kuntalaisten palveluista tai nostetaan reippaasti kunnallisveroa. Todennäköisesti monessa kunnassa jouduttaisiin tekemään molempia. Perussuomalaiset ovat tottuneet puhumaan verojen keventämisestä, mutta tällä esityksellä velkajarru siirrettäisiin suoraan kuntalaisten maksettavaksi, hän sanoo.

Furuholm pitää erityisen ongelmallisena sitä, että kuntien talous on jo nyt tiukoilla kasvavien kustannusten ja valtion aiempien leikkausten vuoksi:

– Varsinais-Suomen kunnissa tehdään jo nyt vaikeita päätöksiä palveluiden ja talouden tasapainottamiseksi. On täysin vastuutonta kuvitella, että tällainen lisäleikkaus voitaisiin toteuttaa ilman merkittäviä vaikutuksia kuntalaisten arkeen.