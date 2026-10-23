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Oppositiopuolueet jättivät tänään perjantaina Orpon ja Purran hallitukselle välikysysymyksen tavallisten ihmisten arjen kustannusten noususta.

Tiedotustilaisuudessa vasemmistoliittoa edustanut eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Timo Furuholm nosti esiin, miten sosiaaliturvan leikkaukset ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset laittavat monet ihmiset ja kokonaiset perheet todella ahtaalle.

– Hallitus voisi aloittaa suomalaisten elämän helpottamisen esimerkiksi hautaamalla nyt täällä eduskunnassa käsittelyssä olevat ”Rydmanin hinnat” eli terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset ja uudet maksut. Suomessa hyvä terveys ei saa olla kiinni lompakon paksuudesta, Furuholm sanoi.

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– Lisäksi nyt pitäisi saada perusturva kuntoon, palauttaa suojaosat ja lapsikorotukset sekä potkaista täysin pysähtynyt sosiaalinen asuinrakentaminen taas käyntiin, jotta ihmisillä on tulevaisuudessakin kohtuuhintaisia koteja.

Energian hintojen aiheuttamiin ongelmiin on Furuholmin mielestä vastattava esimerkiksi turvaamalla sähkön saatavuus suitsimalla datakeskusbuumia, parantamalla joukkoliikennettä sekä luomalla mekanismi tavallisten ihmisten tukemiseksi hintakriiseissä.

Hallituksen on vastattava välikysymykseen viimeistään marraskuun ensimmäisellä viikolla.