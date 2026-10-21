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Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski kysyy, kuuntelemmeko me nuoria ja otammeko heidän tulevaisuutensa vakavasti. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta keskusteli nuorten tulevaisuutta käsittelevästä hallituksen selonteosta keskiviikkona.

Lohikosken mukaan nuoret kokevat maailmanlaajuisesti, että ahkera opiskelu ja työnteko eivät enää takaa vakaata elämää tai taloudellista turvaa. Kyse on elinkustannusten noususta, leikkauspolitiikasta ja myös ilmastokriisistä.

Lohikoski arvioi, että Z-sukupolven protesteja Aasiassa, USA:ssa ja Euroopassa yhdistää nuorten syvä luottamuspula perinteiseen poliittiseen eliittiin ja kokemus heiltä ryöstetystä tulevaisuudesta.

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– En ihmettele, että nuoret ovat myös Suomessa pettyneitä politiikkaan. Nuoret ovat olleet tälle hallitukselle vain toistuvien leikkausten kohde. Toivon, että me havahdumme nuorten hätään, Lohikoski sanoo tiedotteessa.

Lohikoski varoittaa, että nuorten usko tulevaisuuteen on romahtanut lyhyessä ajassa. Suunta on hänen mielestään huolestuttava, mutta ymmärrettävä, sillä maailma on entistä epävarmempi.

– Kaiken päälle oikeistohallitus on laittanut nuoret kantamaan kohtuuttoman osan leikkauksista. Suurin osa nuorista haluaa ihan tavallisia asioita: koulutusta, työtä, toimeentuloa, yhteenkuuluvuutta. Oikeistohallituksen viesti nuorille on ollut niukkuuden ja epäoikeudenmukaisuuden viesti: tee enemmän, mutta vähemmällä, Lohikoski sanoo.

Lohikoski arvostelee hallituksen nuorten tulevaisuutta koskevaa selontekoa puutteelliseksi. Se ei käsittele käytännössä lainkaan ympäristökriisiä eikä luontokatoa, eikä se mainitse ilmastonmuutosta kuin sivulauseessa.

– Jos ekokatastrofia ei pyritä kaikin keinoin estämään, sulkee se nuorilta pois monta, vielä tänään mahdolliselta näyttävää tulevaisuutta, Lohikoski sanoo.