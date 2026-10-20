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HSL:n syksyn hintakeskustelu on alkamassa, ja asetelma on tuttu.

Viime vuonna kaikki muut ryhmät paitsi vasemmistoliitto ja vihreät sopivat, että lippujen hintoja korotetaan vähintään 3,1 prosenttia vuodessa. Koska enemmistö saatiin kasaan ilman vasemmistoliittoa ja vihreitä, sopimus meni läpi.

HSL:n hallituksessa istuu kaksi vasemmistoliiton edustajaa. Toinen heistä on vantaalainen Tuomas Suihkonen. Hän jätti eriävän mielipiteen HSL:n keväällä käynnistyneistä yt-neuvotteluista, sillä irtisanomiset eivät hänen mukaansa ratkaise perusongelmaa.

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Suihkonen arvioi, että varsinainen ongelma on kuntien infrakorvausmalli. HSL maksaa kunnille niiden rakentamasta infrasta, ja korvaukset syövät 25 prosenttia HSL:n budjetista. Kyseessä on HSL:n toiseksi suurin menoerä liikennöinnin jälkeen. Tuloja HSL saa ensisijaisesti matkalipuista ja kuntaosuuksista.

– Jotta saataisiin muutoksia aikaan, pitäisi olla poliittinen tahtotila ja jotenkin murskata tämä infrakorvausmalli, Suihkonen toteaa.

Kunnat eivät hänen mukaansa halua luopua mallista, ja Espoolla ja Vantaalla on kaiken lisäksi omat yt-neuvottelunsa. Kuntapäättäjät näkevät HSL:n Suihkosen mielestä helposti vain rahareikänä. Hän huomauttaa, että valtio tukee joukkoliikennettä monissa muissa maissa avokätisemmin kuin Suomessa.

"Jotta saataisiin muutoksia aikaan, pitäisi olla poliittinen tahtotila ja jotenkin murskata tämä infrakorvausmalli."

HSL selvittää parhaillaan matkaperusteista lippujärjestelmää, jossa hinta määräytyisi matkan pituuden mukaan. Tällä hetkellä HSL:llä on käytössä vyöhykeliput, joissa pääkaupunkiseutu on jaettu A-, B-, C- ja D-vyöhykkeisiin.

Suihkonen huomauttaa, että pienituloiset joukkoliikenteen käyttäjät asuvat usein kauempana Helsingin kaupunkikeskustasta, ja maksavat silloin matkalipuistaan enemmän. Suihkonen itse kannattaa HSL:lle mallia, jossa HSL:n liput olisivat tasahintaisia.

Maksuttomaan joukkoliikenteeseen, joka on ollut vasemmistoliiton tavoitteena Helsingissä, hän suhtautuu varauksella: joku sen kuitenkin maksaa, joten ilmaista se ei ole.

Kuntavaalikautta on vielä kaksi vuotta jäljellä. Tuomas Suihkosen tärkein toive on, etteivät lippuhinnat nouse.

Suihkonen suhtautuu kriittisesti myös HSL:n yhteistyöhön alustatalouden yritysten kanssa. Uberin kanssa tehdyssä kokeilussa Uber-kyydit täydentävät joukkoliikennettä Ylästössä, Itä-Pakilassa ja Postipuistossa, ja HSL-kortin voi tilata kotiin Wolt Marketista.

Suihkonen sanoo ymmärtävänsä virkamiesjohdon paineen etsiä uusia tuloja, mutta ei halua julkisen sektorin toimijoiden hyödyntävän palveluita, joissa työläiset ajetaan pakkoyrittäjiksi eivätkä he saa ansaitsemaansa palkkaa.