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Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho vaatii pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusta varautumaan tekoäly- ja datakeskusyhtiöiden velkakuplan puhkeamiseen. Hän jätti asiaa koskevan kirjallisen kysymyksen perjantaina.

– IMF [Kansainvälinen valuuttarahasto] varoitti juuri tekoäly- ja datakeskusyhtiöiden osakkeiden romahduksen voivan vakavasti uhata maailman talousjärjestelmän vakautta, Yrttiaho sanoo tiedotteessa.

Hän puhui datakeskusten ongelmista myös vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina.

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– Hallituksen tulisi pikaisesti kertoa, onko se lainkaan varautunut datakeskusten velkakuplan puhkeamiseen ja pilvilinnan romahtamiseen, Yrttiaho vaatii.

Hän varoittaa, että romahduksen uhka voisi johtaa siihenkin, että tekoäly- ja datakeskusjättiläiset pakenevat ympäristövaikutuksistaan piittaamatta:

– Kun älyvelkakupla puhkeaa, toivon todella, että Suomi on ymmärtänyt painaa ajoissa jarrua datakeskusten suhteen. Muuten meille jäävät hakatut metsät, pilatut vesistöt, ennestään velkaisten kuntien velalla investoima infra ja myydyt maat, vajoavat maan ja kiinteistöjen arvot – ja kaiken päälle kallis sähkö.

Yrttiaho vaatii datakeskusten sijoittumisen rajoittamista kansallisen tason päätöksillä. Hän näkee uhkana myös pankkikriisin ja valtioiden velkakriisin mahdollisuuden datakuplan puhjetessa.