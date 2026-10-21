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Eurooppalaiseen yhtiömuotoon eli niin sanottuun EU Inciin suunnitellussa etätyömallissa on vaarana työntekijöiden työehtojen kiertäminen ja palkkojen polkeminen, europarlamentaarikko Li Andersson (vas.) varoittaa.

Jos yritykset voivat rekisteröityä heikomman sääntelyn maahan ja hyödyntää täyttä etätyötä muissa EU-maissa asuviin työntekijöihin, EU:n työmarkkinapolitiikan keskeiset periaatteet rikotaan. Tämä asettaisi työntekijät keskenään eriarvoiseen asemaan heikentämällä heidän oikeuksiaan ja osallistumismahdollisuuksiaan.

– Aluksi tätä uudistusta edistettiin ja perusteltiin innovatiivisten yritysten sekä startupien kiireisillä tarpeilla. Mutta esitys onkin ulotettu kaikenlaisiin yrityksiin EU:ssa, ja nyt puhutaan työehtojen kiertämisestä sekä palkkojen polkemisesta etätyöhön tuotavien laajennusten kautta. Olemme vaarallisella tiellä, Andersson sanoo tiedotteessa.

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Anderssonin mukaan komissaari Roxana Mînzatun viimeviikkoisessa kuulemisessa kävi ilmi, että komissiossa erityisesti Henna Virkkunen ajaa sataprosenttisen etätyön kytkemistä mukaan EU Inciin. Virkkunen kertoi jo viime keväänä Ykkösaamun haastattelussa, että EU Inciin tullaan myöhemmin kytkemään työlainsäädäntöön ja verotukseen liittyviä elementtejä.

Myös komission tiedonannossa reilun liikkuvuuden lakipaketista kerrotaan, että etätyölinjauksia valmistellaan ensi vuonna esitettävään sosiaaliturvakoordinaatiolainsäädännön päivitykseen ja tarkoituksena on esittää täysimääräinen etätyö EU Incin yhteyteen.

– Mikäli Virkkusen ajama sataprosenttinen etätyö toteutuu, tarkoittaisi se esimerkiksi sitä, että Saksassa toimiva puhelinmyyntifirma rekisteröityy Bulgariaan ja noudattaa eurooppalaisia yhtiösääntöjä, mutta työntekijöiden osallistumisoikeuksissa noudetaan Bulgarian muita maita heikompaa lainsäädäntöä. Sitten se palkkaa työntekijöitä Bulgariassa etätöihin Saksaan – Bulgarian työehdoilla ja palkkauksella. Tällainen romuttaisi EU:n työmarkkinapolitiikan keskeisiä periaatteita totaalisesti, Andersson sanoo.