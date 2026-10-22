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– Jos taksikyyti maksaa alle kymmenen euroa, niin kaikkien pitää ymmärtää mistä se hinta otetaan. Se otetaan kuljettajalla, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo tiedotteessa.

Bolt- ja Uber-kuljettajat järjestivät torstaina mielenilmauksen Olympiastadionin parkkipaikalla Helsingissä. Kokko muistuttaa, että kuljettajat eivät millään mittareilla ansaitse riittävästi ja että heiltä puuttuu työsuhdeturva.

Alustatyön voitot menevät alustatalousyrityksille. Kuljettajina toimivien itsensätyöllistäjien palkkiot ovat pieniä. Heillä ei ole työsuhdeturvaa, vapaapäiviä tai lomaa. Pieniksi jäävistä ansioista pitäisi itse maksaa myös oma työterveyshuolto ja eläketurva, Kokko muistuttaa.

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– Ei ole työsuhdetta eikä mitään turvaa, mikä työsuhteisella ihmisellä on. Kaikki tämä puuttuu, hän sanoo.

AKT:ssa nähdään yhtenä alustatyön ongelmista se, että itsensätyöllistäjät eivät ole osanneet järjestäytyä. Järjestäytyminen ammattiliittojen kautta auttaisi itsensätyöllistäjiä ajamaan omia etujaan paremmin.

Boltin ja Uberin kuljettajat vaativat mielenosoituksellaan läpinäkyvää hinnoittelua, sovelluksen ottamien provisioiden pienentämistä ja osin uudenlaista hinnoittelumallia. Lisäksi kuljettajat vaativat oikeutta kieltäytyä kyydistä ilman rangaistusta.