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Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekosen mielestä perussuomalaisten torstaina esittelemä leikkauslista olisi tuhoisa suomalaisten hyvinvoinnille.

– Sakset kädessä tavallisille ihmisille virnuilevat perussuomalaiset ovat täällä taas. Tällä leikkauslistalla tuhottaisiin sosiaali- ja terveyspalveluita, leikeltäisiin turvaverkkoja rikki sekä pahennettaisiin työttömyyttä. Tällaisen listan toteuttaminen silppuaisi hyvinvointivaltion palasiksi, Pekonen sanoo tiedotteessa.

Perussuomalaiset esittävät leikkauksia muun muassa sotepalveluista ja sosiaaliturvasta. Kuntiin, hyvinvointialueille ja järjestöihin kohdistuisi isot säästöt.

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Pekonen muistuttaa, että näin isot romuttaisivat monet suomalaisten tarvitsemat palvelut ja johtaisivat suoraan työttömyyden kasvuun. Lisäksi kokonaisuus johtaa väistämättä kotimaisen kysynnän vähenemiseen ja kasvavan työttömyyden ja taantumariskin kierteeseen.

– Suomen työttömyys on jo nyt Euroopan korkein ja kasvaa yhä. Päälle perussuomalaisten leikkauslista johtaisi tuhansien hoitajien ja opettajien irtisanomisiin. Suomalaisen työntekijän kohtalo ei perussuomalaisia paljoa paina.

Perussuomalaisten listalta ei löydy yhtäkään verotoimea, joka kohdistuisi rikkaimpiin suomalaisiin tai yritysten omistajiin, Pekonen huomauttaa:

– Perussuomalaiset ovat valinneet puolensa, ja se on rahaeliitin puoli, ei tavallisten suomalaisten. Tällaisella paperilla Suomea vietäisiin kohti amerikkalaista yhteiskuntamallia, jossa eliitti elää omassa kuplassaan ja tavallinen kansa on yhä pahemmassa ahdingossa katoavien työpaikkojen, kutistuvan sosiaaliturvan ja murenevien palvelujen keskellä. Sellaista Suomea en minä eikä vasemmistoliitto halua.