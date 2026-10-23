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Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Laura Meriluoto alkaa kerätä eduskunnassa nimiä lakialoitteeseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen huojennuksista. Lakialoitteen tavoitteena on laajentaa hyvinvointialueiden velvoitetta maksujen perimättä jättämisestä tai alentamisesta niin että se koskisi kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja.

– Orpo-Purran hallitus on monella tavalla romuttanut suomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoa. Yksi räikeimmistä esimerkeistä on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärien roimat korotukset. Tämän vuoksi myös olemassa olevia huojennuskeinoja on laajennettava. Ihmisten hätä on suuri, Meriluoto sanoo tiedotteessa.

Hän painottaa, että erityisesti pienituloisille, pitkäaikaissairaille, työttömille, eläkeläisille ja paljon palveluja tarvitseville ihmisille yksittäinenkin asiakasmaksu voi olla vaikea sovittaa välttämättömiin elinkustannuksiin.

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– Suomessa julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuja päätyy myös ulosottoon poikkeuksellisen paljon. Vuonna 2025 ulosottoon tuli noin 507 000 sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.

Laki velvoittaa jo nyt alentamaan tai jättämään perimättä tietyt maksut, mutta terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja koskeva huojennus on hyvinvointialueiden harkinnassa. Tasasuuruisia asiakasmaksuja ovat esimerkiksi terveyskeskuslääkärin vastaanottomaksu, suun terveydenhuollon maksut ja sairaalan poliklinikkamaksu.

– Hyvinvointialueiden välillä on eroja maksujen huojentamisessa. Kahdellatoista hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin asiakasmaksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. Asiakasmaksun huojentaminen ei saa riippua siitä, minkä hyvinvointialueen järjestämiä palveluja henkilö käyttää, Meriluoto sanoo.