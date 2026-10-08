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Vasemmistoliiton Helsingin valtuustoryhmä esitteli tällä viikolla talousarviotavoitteensa kaupungin budjettiin vuodelle 2027.

Listalla on muun muassa perheneuvoloiden säilyttäminen, päihteidenkäyttäjien Symppis-päiväkeskuksen avaaminen Pasilaan, uuden uimahallin kaavoittamisen aloittaminen Kaakkois-Helsinkiin ja kymmenen sentin korotus oppilaskohtaiseen kouluruokailuun per päivä. Lisäksi vasemmistoliitto haluaa parantaa helsinkiläisten koulujen pihoja ja lisätä niille liikuntamahdollisuuksia.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund ei halua nostaa yhtään esitystä toisten edelle.

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– Mielestäni niitä tarvitaan kaikkia, hän sanoo.

700 000 asukkaan Helsinki

Helsingistä tuli tänä vuonna 700 000 asukkaan kaupunki. Mia Haglundin mukaan edelleen kasvavassa kaupungissa tarvitaan sekä kaikille suunnattuja palveluita että täsmätoimia, joilla helpotetaan eriarvoisessa asemassa olevien kaupunkilaisten tilannetta.

Vasemmistoliiton tavoitteena on, että perheneuvolaan pääsisi maksutta ja matalalla kynnyksellä, jolloin pienistä ongelmista ei kasva koko perheen kriisiä. Akuutin kriisin keskellä kamppaileville kaupunkilaisille taas tarvitaan matalan kynnyksen sote-palveluita ympäri kaupunkia.

Hyvältä kuulostaa. Kukapa vastustaisi parempia palveluita?

Mia Haglundin mukaan palveluiden parantamisesta vallitsee valtuustosalissa konsensus. Helsingin kuntapolitiikassa vääntöjä tulee kuitenkin palveluiden priorisoinnista: kysymys on siitä, halutaanko maksavia asioita oikeasti tehdä.

Hän arvioi, että ainakin 90 prosenttia valtuutetuista pitäisi esimerkiksi uutta uimahallia ajatuksen tasolla tarpeellisena. Hanke pitäisi kuitenkin saada kaupungin investointiohjelmaan.

– Siihen tarvitaan laajempaa tukea, eikä vain kauniita sanoja.

Haglund torjuu myös puheen, jossa segregaation syyksi nimetään huonoiksi leimattuja alueita. Hänen mukaansa puhe ”huonoista alueista” vain vauhdittaa eriytymistä. Vasemmistoliitto haluaa puuttua kehityskulkuun parantamalla arkea.

– Ihmisten elämää voidaan parantaa, ilman että tarvitsee maalailla uhkakuvia seinille, Mia Haglund toteaa.

Kotihoidontuen kuntalisä säilytettävä

Helsingin pormestari Daniel Sazonov (kok.) julkaisee oman talousarvioehdotuksensa julkistetaan maanantaina 19. lokakuuta.

Toimialoilta tulleista esityksistä vasemmistoliitto vastustaa jo nyt sitä, että kotihoidon tuen kuntalisä poistettaisiin myös alle yksivuotiaiden vanhemmilta. Mia Haglundin mukaan myös vasemmistoliitto haluaa lisätä varhaiskasvatukseen osallistumista, mutta ensisijaisina kohteina eivät ole vauvat, vaan viimeistään kolmevuotiaat.

– Tämä on siis täsmätoimi väärään suuntaan, Haglund toteaa.

Alle yksivuotiaiden kohdalla kyse on usein siitä, että ensimmäisen puolikkaan perhevapaista käyttänyt vanhempi jää vauvavuoden aikana perhevapaan jälkeen hetkeksi kotihoidontuen avulla hoitovapaalle. Sen jälkeen toinen vanhempi käyttää oman osuutensa perhevapaista. Tämän mahdollisuuden vasemmistoliitto haluaisi perheille suoda.

Helsingissä pitkään vähentynyt asunnottomuus on kasvanut vuodesta 2023, ja asunnottomia ihmisiä oli pääkaupungissa viime vuoden marraskuussa lähes tuhat.

Mia Haglund arvioi, että syynä ovat pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen leikkaukset: asumistuen leikkaukset ovat heikentäneet pienituloisten toimeentuloa, vaikeuttaneet vuokranmaksua ja lisänneet häätöjä. Kaupungin käytettävissä olevaksi keinoksi hän näkee tuetun asumisen lisäämisen pitkäaikaisasunnottomille, sillä tällä hetkellä paikkoja ei ole tarpeeksi.