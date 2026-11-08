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Porvari nukkuu taas huonosti. Jo Ylen torstaina julkaisema gallup riitti shokeeraamaan kokoomuslaisia, mutta ei siinä vielä kaikki. Vähitellen päivän kuluessa lähti liikkeelle spekulaatio, että vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela voisi nousta seuraavaksi valtiovarainministeriksi.

Sen laittoi liikkeelle ehkä emerituspoliitikko Timo Soini, joka on aiemminkin ihastellut vasemmistoliiton pelisilmää, kun puolue ei ainoana lähtenyt mukaan velkajarruun. Soini on kirjoittanut, että ”vasemmistoliitto oli ainoa, jolla oli järkeä että sydäntä katsoa velkajarrun taakse ja läpi”.

Velkajarrua hän kutsuu kokoomuksen ansaksi ”tehdä talouspolitiikasta pelkkää leikkauspolitikkaa ja pakottaa kaikki spekuloimaan kansan kurittamisella. Omalla leikkauslistalla”.

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Soinin torstaisen kirjoituksen varsinainen pointti oli sen otsikossa: ”Valtiovarainministeri Minja Koskela, päivää.”

Perjantaina hän jatkoi samaa teemaa: ”Vaihtoehto saa aina kannatusta. Siitä Koskelassa on kysymys.”

Mutta ei siinäkään vielä kaikki: ”Jos Koskelasta tulisi toiseksi suurimman hallituspuolueen ministeri, saisi Vasemmistoliitto myös puhemiehen paikan. Jussi Halla-ahoa seuraisi Paavo Arhinmäki”, Soini väläytti.

Kokoomuslaiset hirmustuivat tällaisesta näkymästä. Työ- eli massatyöttömyysministeri Matias Marttinen parahti X:ssä, että ”Jestas sentään! Vasemmistoliitto kirstunvartijana on varmin tie ajaa Suomi konkurssiin ja verot pilviin – maassa, joka jo nyt verottaa kansalaisiaan erittäin raskaasti.”

Vanhempainvapaalla oleva kaikkien alojen leikkausten rouva Sanni Grahn-Laasonen säesti: ”Luoja paratkoon, pelastetaan Suomi tältä! Verokarhu iskisi jokaisen rahapussiin, ja hyvin käyntiin saatu talouskasvu pysähtyisi kuin seinään.”

Myös RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström kauhisteli asiaa: ”Onko Sdp valmis päästämään Minja Koskelan valtiovarainministeriksi? Näin voi käydä, jos perussuomalaiset tai kokoomus eivät ole Sdp:n hallituskumppanina vaihtoehto”, hän kirjoitti X:ssä.

”Oikein hyvä idea”, vastasi SDP:n kansanedustaja Matias Mäkynen.

SDP:n kansanedustaja Johan Kvarnström poseerasi eduskunnassa Minja Koskelan kanssa. Hän viittasi Wickströmin kysymykseen, ja totesi RKP:n samaan aikaan luottavan Riikka Purraan valtiovarainministerinä ja perussuomalaisiin hallituspuolueena.

”Jos vaihtoehtoina ovat Purra, Orpo ja Minja Koskela, valitsen Minjan viikon jokaisena päivänä”, Kvarnström kirjoitti.

Olen seurannut politiikkaa työkseni vuodesta 1987 alkaen. Koskaan ei ole ollut tällaista, että vasemmistoliitto on tällainen puheenaihe ja kaikkien huulilla. Porvarit pelottelevat, mutta kuten on sanottu: puhutaan mitä puhutaan, kunhan puhutaan. Vasemmistoliiton miljonäärivero on jo saanut paljon julkisuutta – hyvää ja huonoa, ja nyt tuli lisää pyytämättä ja yllättäen.

Ironista tässä on se, että Koskelalla pelottelevat ministerit, jotka jättävät jälkeensä ennätysvelkaantumisen, ennätystyöttömyyden ja ennätyseriarvoisuuden, ja ovat silti omasta mielestään onnistuneet työssään niin, että heillä on varaa irvailla toisia.

Viikon kronikka

Kannatus kaivoon livahti, kokoomuslainen kivahti: Minja suuri vaara on, velkaralli loputon. Peiliin en mä kurkista, vetää köyhän nurkista. Rovot vein myös leskeltä, katos kannatus keskeltä. Petteri ei syytä ketään, persu taitavammin vetää . Homma heillä hyvin toimii, meidän kannatuksen pohjaan roimii.