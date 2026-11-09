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Kansanedustaja Laura Meriluoto (vas.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluiden ongelmista. Meriluodon mukaan osa hyvinvointialueista rajoittaa kohtuuttomasti vammaispalvelulain mukaista matkustusaluetta, minkä lisäksi Kelan taksikuljetusten uuden kilpailutuksen pelätään heikentävän esteettömien taksien saatavuutta.

– Vammaisten ihmisten oikeus liikkua ja osallistua yhteiskuntaan ei saa jäädä kiinni asuinpaikasta. Vammaispalvelulaki turvaa mahdollisuuden matkustaa myös toiminnallisiin lähikuntiin ja oman elämän kannalta merkittäviin kuntiin, ja tämän oikeuden on toteuduttava myös käytännössä, Meriluoto sanoo tiedotteessa.

Vammaispalvelulain mukaan muita kuin työ- ja opiskelumatkoja voi tehdä oman asuinkunnan alueella, toiminnallisiin lähikuntiin sekä oman elämän kannalta merkittäviin kuntiin. Kuitenkin esiin on tullut tilanteita, joissa asiakkaiden aiemmin käyttämät laajemmat matkustusalueet ovat kaventumassa tai kuljetuksia ollaan rajaamassa käytännössä oman kunnan sisälle.

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– Kyse on vammaisten henkilöiden yhdenvertaisista oikeuksista, itsenäisestä elämästä ja mahdollisuudesta osallistua yhteiskuntaan asuinpaikasta riippumatta. Siksi on tärkeää varmistaa, etteivät hyvinvointialueiden ohjeistukset tai säästötoimet johda lain tarkoituksen vastaiseen tilanteeseen, Meriluoto sanoo.

Vuoden 2027 alussa Kelan korvaamien taksimatkojen järjestämisvastuu siirtyy kilpailutuksessa valituille uusille palveluntuottajille. Taksiyrittäjät ovat tuoneet esiin, että uusilla hinnoilla erityisesti esteettömien ajoneuvojen ja invataksien käyttäminen Kela-kuljetuksiin voi muuttua taloudellisesti kannattamattomaksi.

– Ei voi olla niin, että samaan aikaan kun vammaisten kuljetuspalveluja rajataan, myös esteettömien taksien saatavuus heikkenee. Hallituksen on varmistettava, että Kela-taksien vuoden 2027 kilpailutus ei vaaranna ihmisten yhdenvertaisuutta, Meriluoto sanoo.