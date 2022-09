Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, kansanedustaja Katja Hänninen?

– Ensi vuoden budjetti sekä energiakriisiin ja suojelutyölakiin liittyvät kansalaisten kysymykset.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

”Merkittävä ihmisoikeuskysymys, eli uusi translaki, saatiin eteenpäin.”

– Ensi vuoden budjetin käsittelyn. Nyt on tärkeää, että hallitus turvaa ihmisten arkea, kun välttämättömien asioiden, kuten ruuan ja sähkön hinta nousee. Budjetissa on paljon asioita, joissa vasemmistoliiton kädenjälki näkyy. Haluan nostaa esiin esimeriksi sen, että vasemmistoliittolaisen opetusministerin johdolla saatiin 50 miljoonaa euroa lisää pysyvää rahoitusta ammatilliseen koulutukseen, mikä on valtavan suuri tasa-arvoteko.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Kyllä se oli sama asia, eli ensi vuoden budjetti. Myös suojelutyölaki on tärkeä kysymys koko meidän eduskuntaryhmälle.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Hallitus antoi yhdenvertaisuuslakia koskevan esityksen, jossa yhdenvertaisuusvaltuutettu pystyy paremmin puuttumaan työelämässä tapahtuvaan syrjintään. Lisäksi merkittävä ihmisoikeuskysymys, eli uusi translaki, saatiin eteenpäin.

Mikä on tämän viikon levysi/kirjasi?

– Itse en ole ehtinyt lukea tällä viikolla muuta kuin työasioita, mutta avustajani suositteli Venla Kuoppamäen kirjaa Sun poika kävi täällä, joka on tositarina siitä, kun oma lapsi sairastuu vakavasti psyykkisesti. Kirja on tärkeä senkin vuoksi, että vakavasti psyykkisesti sairaiden tilanne pitää tehdä näkyvämmäksi mielenterveyskeskustelussa.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.