Näyttelijä Riku Nieminen asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiirissä vasemmistoliiton listalla.

– Haluan vaikuttaa asioihin, joita pidän itse merkityksellisinä. Haluan olla muuttamassa niitä asioita, joita pitää muuttaa, ja säilyttämässä niitä asioita, joita haluan säilytettävän, Nieminen kertoo KU:lle.

– Ajattelen, että lähtemällä ehdolle eduskuntaan annan siten omasta puolestani vahvistusta ja tukea meidän demokraattiselle oikeusvaltiollemme.

Reiluuden puolella

– Vasemmistoliiton tulevaisuusohjelma vastaa parhaiten omia arvojani. Olen lukenut eri puolueiden ohjelmia, ja vasemmistoliiton ohjelmat ovat kaikista lähimpänä omaa ajatteluani ja arvojani, Nieminen sanoo.

– Uskon, että tässä ajassa on hyvä olla reiluuden puolella.

Ilmastonmuutosta Riku Nieminen kuvailee ”aikamme suurimmaksi vitsaukseksi” ja kertoo uskovansa siihen, että Suomi voi olla 2035 hiilineutraali hyvinvointivaltio.

– Voimme olla suunnannäyttäjä, Nieminen toteaa.

– Teollisuuden ja energian vihreä siirtymä on tehtävä paitsi ekologisesti, myös sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Sitä kansanosaa, joka siirtymästä eniten kärsii, on tuettava eniten. On rohkaistava sellaiseen toimintaan, joka veisi yhteiskuntaa poispäin fossiilisesta energiasta.

Riku Nieminen haluaisi erityisesti tutkia ja mahdollistaa kiertotalouden käyttöönottoa mahdollisimman monella tasolla.

– Kiertotalous tuo vihreän siirtymän ja puhtaan energiantuotannon lisäksi myös taloudellista hyvinvointia Suomeen.

Kulttuuria ja koulutusta

Itsekin kulttuurin ja viihteen työläisenä Nieminen haluaa vaikuttaa myös kulttuuripolitiikkaan ja kulttuurin ammattilaisten työoloihin.

– Korona-aika havahdutti siihen, miten kulttuurityöläisten sosiaaliturva on tässä maassa järjestetty. Perustulo olisi askel oikeaan suuntaan paitsi kulttuurialan työntekijöiden, mutta myös muiden pätkätyöläisten ja yrittäjien kannalta.

Kolmanneksi teemakseen Nieminen mainitsee koulutuksen vahvistamisen ja sen rahoituksen kasvattamisen.

– Koulutuksesta ei yksinkertaisesti ole varaa leikata enää yhtään enempää. En halua osoitella ketään sormella, mutta edellinen porvarihallitus ei koulutusleikkauksineen ainakaan auttanut tässä asiassa, Nieminen sanoo.

Elämä on rajallinen

Niemisen ehdokkuuteen vaikutti myös henkilökohtainen kokemus. Puolisentoista vuotta sitten oli pari yötä sairaalahoidossa sydänlihastulehduksen vuoksi.

– Sain aika huonosti unta tarkkailuhuoneessa. Minulla oli iholla antureita, joilla mitattiin sydänkäyrää, Nieminen kuvailee.

– Kolmelta aamuyöstä olin nukahtamassa, kun huoneeseen ryntäsi hoitaja. Hän ryhtyi heiluttelemaan minua hereille säikähtäneen näköisenä.

Sairaanhoitaja oli hoksannut, että yksi Niemisen antureista oli irronnut, joka sai aikaan väärinkäsityksen: sydänkäyrä hoitajan monitorilla näytti tasaista viivaa.

– Tapaus havahdutti minut siihen, että tämä elämä on rajallinen. Hoitajan reaktio oli sellainen, että oli mahdollisuus siihen, että nyt tämä Munamies kuolee tänne osastolle tänä yönä. Olisi voinut oikeasti käydä huonosti ja asioita olisi jäänyt tekemättä ja sanomatta. Olisi ollut asioita, joiden puolesta olisi jäänyt puhumatta.