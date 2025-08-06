– Suomen on viipymättä kutsuttava Israelin suurlähettiläs puhutteluun ja tuomittava tällaiset aikeet, vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä vaatii..

Hän perutelee vaatimustaan useissa mediosisa kerrottuun tietoon, jonka mukaan Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on päättänyt esittää Gazan kaistan valtaamista kokonaan.

Maanantaina Israelin Suomen-suurlähettiläs Boaz Rodkin sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että Israelin toimet ovat oikeutettuja, eikä maa syyllisty sotarikoksiin Gazassa.

”Israel rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta muun muassa käyttämällä nälkiinnyttämistä aseena.”

Suuri valiokunta koolle?

Kivelä pitää tilannetta erittäin vakavana.

– Olen myös esittänyt, että suuri valiokunta kutsuttaisiin koolle eduskunnan kesätauosta huolimatta Gazan tilanteeseen vastaamiseksi. Kokous pitäisi saada koolle mahdollisimman nopeasti, Kivelä sanoo. Hän on eduskunnan suuren valiokunnan jäsen. Valiokunta käsittelee Eurooppa-asioita.

Kivelän mukaan olisikin tärkeää, että koko EU yhdessä toimisi Gazan kansanmurhan lopettamiseksi.

– Konkreettisia toimia tarvitaan kaikilta EU-mailta. Suomen tulisi edistää aktiivisesti EU-tason toimia, kuten laajoja kauppapakotteita sekä EU:n ja Israelin välisen assosisaatiosopimuksen jäädyttämistä. EU on Israelin suurin kauppakumppani, joten EU-toimilla olisi aidosti merkitystä Israelille, Kivelä sanoo.

Mitä odotellaan?

YK:n edustaja varoitti eilen tiistaina siitä, että Israelin hyökkäyksen laajentaminen Gazassa voi johtaa katastrofaalisiin seurauksiin miljoonille palestiinalaisille.

– En ymmärrä mitä tässä enää odotellaan: hiljaisuutta ja konkreettisten tekojen puutetta on jatkunut aivan liian pitkään. On selvää, että Israel toteuttaa Gazassa systemaattista kansanmurhaa, Kivalä sanoo.

– On selvää, että Israel rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta muun muassa käyttämällä nälkiinnyttämistä aseena ja tappamalla gazalaisia siviilejä ruoka-avustuspisteille. Meidän on toimittava.