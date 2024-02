Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson arvostelee pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman oikeistohallituksentoimia lakko-oikeuden suhteen.

Hallitus antoi tänään torstaina eduskunnalle lakiesitykset lakko-oikeuden heikentämisestä sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaamisesta. Anderssonin mukaan hallitus on järkiargumentteja kuuntelematta ajamassa Suomea väkisin itäeurooppalaiseen työmarkkinamalliin ja syventämässä työmarkkinakaaosta.

– Kaikesta kritiikistä huolimatta hallitus on tänään antanut jälleen esityksiä, joilla viedään suomalaisten työntekijöiden ja työttömien turvaa entistä kauemmaksi muista Pohjoismaista, ja pahennetaan käynnissä olevaa työmarkkinakaaosta, Andersson arvioi.

ILMOITUS ILMOITUS

”Orpolla, Purralla ja Satosella on pipo silmillä ja sormet syvällä korvissa?”

Pipo silmillä

Andersson muistuttaa siitä, että Orpon hallitus on viemässä läpi laajemman ohjelman työehtojen ja sosiaaliturvan heikentämiseksi kuin mitä on tehty missään muussa Pohjoismaassa. Jatkossa etenkin ansiosidonnaisen työttömyysturvan taso olisi entistä kauempana Ruotsin ja Tanskan tasoa alempana.

– Orpolla, Purralla ja Satosella on pipo silmillä ja sormet syvällä korvissa. Ministeriaitiosta on toistuvasti annettu harhaanjohtavia ja ristiriitaisia lausuntoja siitä, kuinka esimerkiksi lakko-oikeutta on muissa maissa rajoitettu, Andersson arvostelee.

Hän viittaa pääministerin lisäksi valtiovarainministeri Riikka Purraan (ps.) ja työministeri Arto Satoseen (kok.).

Esityksiä tarjolla

Vasemmistoliitto julkaisi viime viikolla kymmenen esitystä suomalaisten työmarkkinoiden ja talouden uudistamiseksi muissa Pohjoismaissa toimivien käytäntöjen pohjalta. Esimerkiksi Ruotsissa työntekijöiden tulkintaetuoikeus ja henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa vahvistavat työntekijöiden asemaa.

– Mikäli hallitus oikeasti haluaisi tehdä Suomesta Pohjoismaan, otettaisiin muiden Pohjoismaiden mallit kokonaisuudessaan huomioon. Rakentavia esityksiä on ollut tarjolla, mutta hallitus ei halua kuunnella. Suomalaisille ja suomalaiselle elinkeinoelämälle hallituksen ideologinen sokeus ja jääräpäisyys tulevat kalliiksi, Andersson sanoo.

Ei hyväksyttäviä syitä

Myös työmarkkinakeskusjärjestö STTK suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksiin lakko-oikeudesta.

– Hallituksen esitykseen sisällytetyille työtaisteluoikeuden rajoituksille ei ole perusoikeuksien ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten näkökulmasta hyväksyttäviä syitä, johtaja Minna Ahtiainen korostaa järjestön tiedotteessa.

Suomen Yrittäjät puolestaan arvioi tiedotteessaan, että hallituksen tänään esittämät muutokset työrauhalainsäädäntöön on saatettava nopeasti voimaan.