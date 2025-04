Vasemmiston mielestä EU:n pitää vastata riittävällä voimalla Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tullipäätöksiin, sanoo europarlamentaarikko Li Andersson.

Hänen mukaansa tähänastiset vastatullit esimerkiksi tietynlaisten viskien, farkkujen ja Harley-Davidson -moottoripyörien osalta eivät ole olleet kokoluokaltaan tai strategialtaan sellaisia, mitä nyt kaivattaisiin.

– Meidän lähtökohtamme on se, että tullipolitiikan pitäisi iskeä Trumpin lähipiiriin, jota hän kuuntelee ja jonka suosiosta hän on riippuvainen. Siksi me vasemmistoliiton mepit nostimme Teslan autojen myyntikiellon esille. Olen kuullut myös useampia eurooppalaisia ja akateemisia mielipiteitä siitä, että tullit kannattaa kohdistaa Teslaan, Andersson sanoo.

Toinen toimenpide, jota vasemmiston europarlamentaarikot ovat pitäneet esillä, on suurten some-alustojen verottaminen. Some-alustojen sääntely ja verottaminen edellyttäisi Li Anderssonin mukaan sitä, että EU:lla olisi uskallusta kehittää myös omaa talousmalliaan suuntaan, joka vähentäisi riippuvuutta USA:sta.

On lähdettävä tekemään isolla pensselillä suuria investointeja ja suuria uudistuksia.

– Yksi ongelmamme on ollut se, että toisin kuin USA:lla, taloutemme on ollut tietyssä mielessä vientiriippuvainen. Siksi amerikkalaiset ajattelevat, että heillä on ikään kuin varaa lähteä kauppasotaan, ja että se aiheuttaa muille suurempaa vahinkoa kuin heille, Andersson tuumii.

Hänen mukaansa Suomessa ja Euroopassa pitäisi paremmin ymmärtää kotimarkkinoiden vaikutuksia kasvulle.

– Pitäisi nojata enemmän kotimaisen kysynnän merkitykseen. Silloin tullaan kysymyksiin palkkakehityksestä ja ihmisten ostovoimasta. On myös otettava aidosti lähtökohdaksi strateginen autonomia myös datatalous- ja energiasektoreilla, Andersson sanoo.

