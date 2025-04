TikTok-videolla Călin Georgescu ui rauhallisin vedoin hyiseltä näyttävässä vedessä. Järveä reunustavat lumen harsoamat puut. Uimarin hiukset ovat tyylikkään hopeanharmaat, ja hänen kasvonsa ovat levolliset. Kylmä vesi ei näytä häntä haittaavan.

– Luotan immuunijärjestelmääni, koska luotan sen luojaan, Jumalaan. Immuniteettini on osa olemukseni itsenäisyyttä, hän sanoo.

Toisella videolla Georgescu sanoo, ettei koronatautia ole, koska kukaan ei ole nähnyt virusta ja että ”ainoa todellinen tiede on Jeesus Kristus”.

– Äänestäkää sielullanne, hän pyytää ja kehottaa romanialaisia ”kansalliseen heräämiseen”.

Videoillaan Georgescu esiintyy ”kansakunnan pelastajana” ja korruptoituneiden eliittien rankaisijana.

Romanialaiset ovat orjuuttaneet itsensä hyväksymällä vieraita ideologioita ja käytäntöjä, hän sanoo ja kuvaa niitä ”kansainvälisiksi uusmarxilaisiksi salaliitoiksi”.

Jymy-yllättäjä ei päässyt uusintavaaleihin

Călin Georgescu tyrmistytti romanialaisia viime vuoden lopulla, ja hän pääsi otsikoihin myös maailmanlaajuisesti. Georgescu voitti Romanian presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen 23 prosentin äänisaaliilla, vaikka gallupit olivat tuskin noteeranneet häntä.

Georgesculla ei ollut puoluekoneistoa tukenaan. Hän ei osallistunut vaaliväittelyihin. Oman ilmoituksensa mukaan hänellä ei ollut edes vaalibudjettia. Kampanja perustui sosiaalisessa mediassa, pääasiassa TikTokissa, julkaistuihin videoihin, joilla oli miljoonia katsojia.

Heräsi epäilyjä vaalivilpistä. Niiden hälventämiseksi äänet laskettiin uudelleen, mutta vaalitulos ei muuttunut. Välissä pidettiin vielä parlamenttivaalit, joissa äärioikeisto rynnisti. Hallitseva sosiaalidemokraattinen PSD kuitenkin säilyi isoimpana puolueena.

Pari päivää ennen presidentinvaalin toista kierrosta Romanian perustuslakituomioistuin yllättäen mitätöi ensimmäisen kierroksen tuloksen. Päätöksen mukaan tiedusteluviranomaisilla oli näyttöä, että Venäjä oli peukaloinut vaalia Georgescun eduksi, esimerkiksi kyberhyökkäyksin ja koordinoitujen TikTok-tilien avulla.

Mystikko Grigori Rasputin sai tsaarin hovinkin pauloihinsa

Georgescua mainostavia videoita ei ollut merkitty vaalisisällöiksi, mikä rikkoi Romanian vaalilakia. Viranomaiset paljastivat, että eräs tili oli maksanut 360 000 euroa kuukaudessa Georgescua kannattavalle käyttäjälle.

– Romanian korruptoitunut järjestelmä näytti todelliset kasvonsa ja teki sopimuksen paholaisen kanssa, protestoi Georgescu.

Hänestä vaalin mitätöinti oli ”laillistettu vallankaappaus”.

Protestit, lukuisat valitukset ja kannattajien rajut mielenosoitukset eivät auttaneet. Vaaliviranomaiset torppasivat Georgescun ehdokkuuden uusissa presidentinvaaleissa, joiden ensimmäinen kierros on 4. toukokuuta. Ellei kukaan saa silloin vähintään puolta äänistä, toinen kierros järjestetään 18. toukokuuta.

Kieltoa asettua ehdolle viranomaiset perustelivat sillä, että Georgescu oli rikkonut perustuslaillista velvoitetta puolustaa demokratiaa.

Helmikuussa Romanian syyttäjänvirasto aloitti laajan rikostutkinnan Georgescun toiminnasta. Häntä epäillään muun muassa fasistisen järjestön jäsenyydestä, sotarikollisten ja fasististen järjestöjen tukemisesta sekä väärien tietojen antamisesta kampanjarahoituksestaan.

Trumpin hallinto täynnä ”rasputineja”

Autoritäärisiä järjestelmiä tutkinut, Pulizer-palkittu toimittaja ja kirjailija Anne Applebaum näkee Călin Georgescun osana maailmanlaajuista ilmiötä, jota hän on kuvannut obskurantismiksi, jonkinlaiseksi epämääräisyyden tai hämäryyden aikakaudeksi.

Georgescun kaltaiset poliitikot ovat ”uusia rasputineja”, ja näitä epämääräisiä rasputineja on myös presidentti Donald Trumpin hallinnossa.

Esimerkiksi terveysministeri Robert F. Kennedy Jr. on äänekäs rokotekriitikko ja on väittänyt tuhkarokkorokotteiden aiheuttavan autismia. Liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Kash Patel on tunnettu salaliittoteoreetikko.

Trumpin hallinnon taustavaikuttaja ja Venäjän hyökkäyssodan puolustelija, toimittaja Tucker Carlson jopa väitti, että hänen kimppuunsa olisi hyökkännyt ”demoni” ja jättänyt kynnenjälkiä hänen kehoonsa.

Mystikko Grigori Rasputin (1869–1916) villitsi 1900-luvun alussa Venäjällä ja sai tsaarin hovinkin pauloihinsa. Tämä tapahtui vähän ennen keisarikunnan lopullista romahdusta ja Venäjän vallankumousta.

Väitettiin, että Rasputin olisi pystynyt parantamaan kruununperijä Aleksein verenvuototaudin maagisilla kyvyillään. Rasputin oli taustaltaan köyhä talonpoika, mutta hänestä tuli nopeasti poliittinen vaikuttaja äärimmäisten vastakohtien Venäjällä.

Oikeisto ja vasemmisto sulautuneet

Jo nimittämällä Kennedyn kabinettiinsa Trump varmisti, että skeptisyys rokotteita kohtaan leviää ympäri maailmaa, ja samalla leviävät taudit, kirjoittaa Applebaum esseessään arvostetussa The Atlantic -julkaisussa.

Ja epidemioilla on taipumus tehdä ihmisistä pelokkaita ja halukkaampia omaksumaan maagisia ratkaisuja.

Applebaumin mielestä hämäryyden aikakaudella ei ole mitään yhteyttä oikeistoon tai vasemmistoon sellaisina kuin me ne tunnemme. Populismikin on riittämätön sana kuvaamaan tätä ilmiötä.

Oikeisto ja vasemmisto -jako on peräisin Ranskan vallankumouksesta. Kansalliskokouksessa oikealla istunut aatelisto halusi säilyttää vallitsevan tilanteen, vasemmalla istuneet vallankumoukselliset taas vaativat demokraattista muutosta.

”Uudessa muodossaan äärioikeisto on alkanut muistuttaa vanhaa äärivasemmistoa. Joissakin paikoissa nämä kaksi ovat sulautuneet yhteen.”

”Epidemioilla on taipumus tehdä ihmisistä pelokkaita.”

Esimerkiksi Saksassa laitaoikeisto ja -vasemmisto edistävät ilmastonmuutoksen epäilyä sekä veri- ja maaperänationalismia. Slovakian pääministeri Robert Fico on vasemmistolainen, mutta hän ylistää Trumpin konservatiivisen Make America Great Again -liikkeen (MAGA) tekevän ”Euroopalle suuren palveluksen”.

– Hän (Trump) on tuomassa totuuden ja, kuten me kaikki toivomme, rauhan takaisin Eurooppaan, Fico sanoi Politicon haastattelussa helmikuun lopussa.

Fico on veljeillyt myös Unkarin itsevaltaisen pääministeri Viktor Orbánin kanssa. Orbán puolestaan on sanonut olleensa ”Trump jo ennen Trumpia”. Orbán on käytännössä jo romuttanut oikeusvaltion Unkarissa. Nyt Trump tekee samaa Yhdysvalloissa.

Orbánin valtakoneiston rahoittama Mathias Corvinus Collegium -oppilaitos ja puolalainen ajatuspaja Ordo Iuris suunnittelevat EU-komission ja EU:n tuomioistuimen lakkauttamista ja vallan hajauttamista jäsenvaltioille. Järjestöt ovat pyytäneet siinä apua Trumpin taustalla olevalta Heritage Foundation -ajatushautomolta, kertoi puolalainen tutkimusjärjestö Vsquare maaliskuussa.

– Meillä on Trumpin kanssa suuria suunnitelmia, Orbán kehaisi jo alkuvuodesta.

”Georgescu on hyvin vaarallinen”

Romaniassa Georgescu antoi TikTok-videoilla itsestään kuvan lempeäkasvoisena New Age -mystikkona. Mutta hän on muutakin, tosiasiassa paljon vaarallisempi kuin ”rasputinit”, sanoo Adina Marincea Romanian kansallisesta Elie Wiesel -instituutista.

– Georgescu pitää Romanian 1930-luvun fasistijohtajia sankareina ja ihailee sotilasdiktatuureja. Hän haluaisi lakkauttaa poliittiset puolueet ja muuttaa radikaalisti demokraattista järjestelmää, Marincea sanoo.

Romaniassa fasistinen järjestö tunnettiin ”legioonana” ja sen sotilaallista siipeä alettiin kutsua Rautakaartiksi. Sen päällikkönä toimi Corneliu Zelea Codrianu teloitukseensa asti. Useat ryhmät vaalivat Codrianun juutalais- ja kapitalisminvastaista poliittista perintöä Romaniassa.

– Romaniassa on rehabilitoitu legioonalaisliikkeen entisiä johtajia esimerkiksi säilyttämällä heidän patsaitaan ja heille omistettuja kadunnimiä. Laki kriminalisoi antisemitismin ja muukalaisvihan, tutkija sanoo.

– Siitä huolimatta uusfasistiset mielenilmaukset ovat lisääntyneet.

Käännekohtana tutkija pitää äärioikeistolaisen AUR-puolueen menestystä vuoden 2020 parlamenttivaaleissa. Tuolloin Călin Georgescu oli AUR:n jäsen ja puolueen pääministeriehdokas. Hän erosi puolueesta 2022 ja on sen jälkeen esiintynyt riippumattomana.

– Hän on onnistunut rakentamaan ruohonjuuritason uuslegioonalaisten ryhmien ja pappien avulla verkoston, jolla on syvät juuret pieniin kaupunkeihin ja maaseudulle, Marincea sanoo.

”Trumpin mielenmaisema on fiktion maailma.”

– Tyypilliseen populistiseen tapaan Călin Georgescu esittää itsensä järjestelmän ulkopuolisena ja sitä vastustavana miehenä, vaikka hän on selvästi järjestelmän jäsen ja sen tukija.

Julkisuudessa Georgescu on rinnastanut itsensä sekä idän että lännen autoritäärisiin johtajiin. ”Putinin viisautta” hän on kuvannut ”Romanian mahdollisuudeksi”, eväystä uusintavaaleihin osallistumisesta taas ”copy-pasteksi Donald Trumpia vastaan esitetyistä syytöksistä”.

Tutkijan mukaan Georgescu on saanut vaikutteita salaliittoteorioista, esimerkiksi Pizzagatesta ja The Great Resetistä, suuresta nollauksesta. Niistä tuli suosittuja Yhdysvalloissa Donald Trumpin ensimmäisen kauden vaalikampanjassa 2016.

Pizzagaten mukaan Washingtonissa sijaitsevassa Comet Ping Pong -pizzeriassa Hillary Clinton ja maan johtavat demokraatit pyörittävät pedofiliarinkiä. Pizzagaten väitteitä on myöhemmin siirtynyt Qanon-salaliittoteoriaan. Suuri nollaus taas tarkoittaa ”eliitin agendaa uuden maailmanjärjestyksen luomiseksi” korona- ja ilmastokriisin avulla.

Voittaako äärioikeiston Trump-fani?

Călin Georgescun tapaus jätti synkän varjon Romanian toukokuisten presidentinvaalien ylle. Asiantuntijatkin ovat eri mieltä siitä, toimiko maan oikeuslaitos oikein mitätöidessään vaalien ensimmäisen kierroksen ja hylkäämällä Georgescun ehdokkuuden uusintavaaleissa.

Tavalliset ihmiset taas ovat hämmentyneitä, jotkut vihaisia. Georgescu oli gallupien kärjessä noin 40 prosentin kannatuksella, kun vaaliviranomaiset eväsivät häneltä pääsyn toukokuun vaaleihin.

Georgescun manttelinperijä uusintavaaleissa on äärioikeistolaisen AUR-puolueen George Simion, joka on innokas Trump-fani, rokotekriitikko ja taitava sosiaalisen median käyttäjä.

Simionin johdolla AUR kolminkertaisti äänimääränsä viime joulukuun parlamenttivaaleissa, ja siitä tuli Romanian kolmanneksi suurin puolue. Simion johtaa presidentinvaalia mielipidekyselyissä, ja hän saattaa päästä toiselle kierrokselle.

– Kuten joulukuussa nähtiin, vaaliennusteisiin ei voi luottaa. Romaniassa on syvästi tyytymättömiä ja pettyneitä äänestäjiä. On mahdotonta arvioida, kuka heidän äänensä saa, Adina Marincea sanoo.

Trump elää omassa fiktiossaan

Miten sitten pysyä järjissään tällaisella hämäryyden aikakaudella? Yalen yliopiston professori Timothy Snyder antoi jo tammikuussa videolla lukuohjeet Trumpin ja hänen kaltaistensa poliitikkojen sisäiseen maailmaan. Video julkaistiin X-alustalla viikko ennen Trumpin virkaanastujaisia.

Snyder varoitti, että valeuutiset ja totuuden hämärtyminen uhkaavat Yhdysvaltojen demokratiaa. Yhdysvaltalaisen MIT-yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että valeuutiset leviävät 70 prosenttia nopeammin kuin totuudet, ja Trump kannattajineen elää omassa MAGA-kuplassaan.

– Trumpin mielenmaisema on fiktion maailma, Snyder sanoi.

– Hänelle valehtelua ei ole olemassa, koska ei ole totuuttakaan. Trump ymmärtää fiktion, tarinallisuuden ja draaman lainalaisuuksia, mutta ei sääntöjä, jotka liittyvät totuuteen ja todellisuuteen.

Yleensä tyypillinen amerikkalainen poliitikko valehtelee silloin tällöin, Snyder lohkaisee.

– Mutta samalla hän tunnistaa myös totuuden ja periaatteet, joilla todellinen maailma toimii. Jos tyypillinen poliitikko jää kiinni valheesta, hän pyrkii toisinaan pyytämään anteeksi.

Snyder näki selvästi, mitä oli tulossa. Kenenkään muun kuin Trumpin oma totuus ei ole enää totta.

– Jos vastakkain ovat minun mielipiteeni ja sinun mielipiteesi, niin minun mielipiteeni on se, jolla on merkitystä ja joka lopulta voittaa. Koska minä olen presidentti, ja minulla on valta sekä kaikki media takanani, Snyder ennakoi Trumpin toimintaa.