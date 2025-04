Suomalaisten selvä enemmistö suhtautuu yhä myönteisesti Nato-jäsenyyteen, mutta luottamus puolustusliiton turvatakuisiin on selvästi heikentynyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toisen kauden aikana, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn tuoreesta Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Kaksi kolmesta suomalaisesta eli 66 prosenttia tutkimukseen vastanneista suhtautuu myönteisesti Suomen Nato-jäsenyyteen. Nato-myönteisyys on kuitenkin vähentynyt viidessä kuukaudessa viidellä prosenttiyksiköllä ja on nyt alimmillaan sitten jäsenyyden hakemisen toukokuussa 2022.

Trumpin puheet vaikuttavat

”Kumppanuutta halutaan, mutta ei hinnalla millä hyvänsä.”

Luottamus Naton turvatakuiden ennaltaehkäisevään vaikutukseen on heikentynyt jyrkästi: enää kolmasosa uskoo, että turvatakuut muodostavat niin vahvan pelotteen, ettei kukaan uskalla hyökätä jäsenmaata vastaan. Syksyyn 2023 verrattuna usko turvatakuiden pelotevaikutukseen on pudonnut 21 prosenttiyksikköä.

– Suomalaiset seuraavat ulkopolitiikkaa erittäin tiiviisti. Donald Trumpin puheet siitä, että riittävästi puolustukseensa rahaa käyttäviä Nato-maita ei välttämättä puolusteta, eivät ole jääneet suomalaisilta huomaamatta, toteaa tuloksista analyysin kirjoittanut EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Luottamus Yhdysvaltoihin horjuu

Yhdysvaltojen rooli liittolaisena herättää ristiriitaisia tunteita. Vain 13 prosenttia suomalaisista arvioi Yhdysvaltojen toimivan maailmanpolitiikassa oikein ja ansaitsevan suomalaisten tuen. Samalla puolet vastanneista pitää Yhdysvaltoja edelleen länsimaisten arvojen puolustajana, mutta näkemykseen on syntynyt selvä särö verrattuna Venäjän hyökkäyssodan jälkeisiin huippulukemiin.

Suomalaisten suhtautuminen Yhdysvaltoihin on ylipäätään muuttunut aiempaa varautuneemmaksi. Vain 29 prosenttia arvioi, että Suomen etu on tehdä Yhdysvaltojen kanssa mahdollisimman syvää yhteistyötä kaikissa asioissa. Osuus on pienentynyt syksystä 2023 peräti 21 prosenttiyksikköä.

Silti vain viidesosa suomalaisista haluaisi perua Yhdysvaltojen kanssa sovitut F-35-hävittäjäkaupat.

– Trumpin kaudella suomalaisten ulkopoliittinen realismi on vahvistunut. Vaikka Yhdysvaltoja tarvitaan edelleen turvallisuuden takeena, suomalaisten odotukset ovat muuttuneet – kumppanuutta halutaan, mutta ei hinnalla millä hyvänsä, Metelinen sanoo.

Tulokset perustuvat 2 070 henkilön 12.–24.3. Taloustutkimukselle antamiin vastauksiin.