Kesäkuun eurovaalien lähestyessä ukrainalaiset ammattiyhdistys- ja kansalaisjärjestötoimijat ovat julkaisseet vetoomuksen/ eurooppalaisille poliitikoille ja eurovaaliehdokkaille.

Vetoomuksessa ovat mukana ukrainalaiset kansalaisjärjestöt Spravedlyvist ja Sotsialnyi Rukh sekä useita ukrainalaisia ammattiliittoja. Järjestöt muistuttavat, että palkansaajat kantavat raskaimman taakan Ukrainan puolustustaistelusta.

”He ovat niitä, joilla on pulaa ammuksista, ja heidän eduistaan pitäisi keskustella korkeissa asemissa”, järjestöt sanovat ja varoittavat, että näiden asioiden sivuuttaminen johtaa ”katastrofaalisiin lopputuloksiin”.

ILMOITUS ILMOITUS

Työläiset taistelevat, eliitti juhlii

– Meidän perheissämme joka toinen keskustelu koskee sotaa, siellä palvelevia ihmisiä ja sitä, kuinka voisimme auttaa heitä, koska ylivoimainen enemmistö palvelukseen käsketyistä on tavallisia työntekijöitä, sanoo Ukrainan Kaivostyöläisten itsenäisen ammattiliiton johtaja Juri Samoilov.

– Samaan aikaan työlainsäädäntöä on jäädytetty, sosiaaliturvaa on leikattu ja liikemiesten ja virkamiesten lapsilla on hauskaa ulkomailla. Onko se reilua?, Samoilov kysyy.

Darnytsian rautatievarikon Rautatieläisten vapaan ammattiliiton johtaja Oleksandr Skyba muistuttaa, että sodan alkamisesta lähtien työntekijöiden oikeuksia on rajoitettu merkittävästi. Hänen mukaansa tämä ei hyödytä maanpuolustusta, vaan itse asiassa se heikentää sitä.

– Se, että työnantajat voivat mielivaltaisesti irtisanoa työntekijöitä ja työehtosopimuksia, on vakava isku ammattiliittojen roolia ja demokratian perusteita vastaan, Skyba sanoo.

”Vain yhdessä voimme puolustaa demokratiaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta imperialistien hyökkäyksiltä, diktaattorien paineelta, oligarkkien ahneudelta ja äärioikeiston demagogialta”, järjestöt sanovat.

Järjestöjen tiedotteessa todetaan, että Ukrainan yhteiskunnan vastustuskyky on tavallisten työläisten harteilla. He ovat enemmistönä asevoimissa ja mahdollistavat kotirintaman toiminnan logistiikassa, tuotannossa ja infrastruktuurin ylläpidossa. Samaan aikaan järjestöt kertovat yhteiskunnan jakautumisesta, missä julkiset palvelut ovat olemassa vain eliitille ja muille on olemassa vain velvollisuuksia.

”Samaan aikaan kun me saamme hiluja, teemme ylitöitä ja elämme jatkuvan häätöuhan alla, hallitustamme kiinnostaa sääntelyn purku ja yritysten omistajien etu”, järjestöt kertovat.

Viisi pyyntöä eurooppalaisille

Järjestöt vetoavat tiedotteessaan eurooppalaisiin poliitikkoihin ja erityisesti eurovaaliehdokkaisiin, jotta eurooppalainen tuki myös Ukrainan kansalaisyhteiskunnalle jatkuisi.

”Turvallisuuskauppiaat eivät saa käyttää sotaamme tekosyynä rikastumiselle”, vetoomuksessa sanotaan ja vaaditaan muun muassa lopettamaan asevienti kolmansiin maihin sekä priorisoimaan ase- ja ammusvientiä Ukrainaan.

Vetoomuksessa vaaditaan myös vaikeuttamaan Venäjää vastaan asetettujen talouspakotteiden kiertämistä. Tämä tarkoittaisi muun muassa ”hämärien hankkeiden” lopettaminen venäläisten ja ukrainalaisten oligarkkien kanssa.

”Jokainen kauppa ja varaosatoimitus mahdollistaa Venäjälle sodan jatkamista”, vetoomuksessa sanotaan.

Järjestöt vaativat Ukrainan epäreilun valtionvelan anteeksiantoa ja sen varmistamista, että Ukrainan saamaa tukea ei käytetä yhteiskuntaa heikentäviin sosiaalisiin kokeisiin.

”Kansainvälinen tuki pitäisi käyttää julkisen terveydenhuollon ja koulutuksen palauttamiseen ja laajentamiseen, kohtuuhintaisten asuntojen ja julkisten palveluiden jälleenrakentamiseen sekä kunnon työpaikkojen ja työolojen varmistamiseen”, vetoomuksessa sanotaan.

Vetoomuksessa pyydetään eurooppalaisia luomaan kontakteja ukrainalaisten ammattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa ja vaatimaan näiden mukaan ottamista päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Lisäksi järjestöt vaativat venäläisten varojen takavarikointia, veroparatiisien sulkemista sekä superrikkaiden verottamista.