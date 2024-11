Vasemmistoliiton nousukiito on jatkunut Helsingissä. Helsingin Sanomain politiikan toimittaja Marko Junkkari kirjoitti, että vasemmistoliitto on ohittanut vihreät vaalipiirikohtaisessa gallupissa.

HS:n tietojen mukaan vihreiden kannatus on Helsingissä 15,4. Junkkari ei maininnut kirjoituksessaan vasemmistoliiton kannatuslukua, mutta se on vähintään lähellä 16 prosenttia, joka on reilusti yli kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2021 kuntavaalien tulos. Kannatusmittauksessa toiseksi suurin puolue on demarit.

– Vasemmistoliitto on ollut Helsingissä kokoomuksen ykköshaastaja poliittisesti, ja viimeisimmissä vaaleissa myös kannatuksessa. Vasemmistoliitto ja kokoomus ovat tänä vuonna kamppailleet suurimman puolueen asemasta niin eurovaaleissa kuin HOK-Elannon vaaleissa, tiivistää KU:lle Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki.

Arhinmäki viittaa mielipidemittauksiin, joiden perusteella vasemmistoliitto käy tasaista kamppailua sijoista 2–4 vihreiden ja sosiaalidemokraattien kanssa.

– Tämän hetken mielipidemittauksissa olemme vihreiden yläpuolella ja kun ajattelee, miten vahva ja monipuolinen ehdokasjoukko vasemmistoliitolla on, niin kevään kuntavaaleihin lähdemme kokoomuksen ykköshaastajana.

Vasemmistoliitto nousi viime kuntavaalien jälkeen Helsingin pormestaristoon. Sen seurauksena Arhinmäki erosi kansanedustajan toimestaan ja siirtyi Helsingin apulaispormestariksi. Hän sanoo, että vasemmistoliiton nousu pormestaristoon on näkynyt konkreettisesti ja positiivisesti helsinkiläisten arjessa.

– Vasemmistoliitolla on esittää tekoja ja saavutuksia, helsinkiläiset tietävät, mitä saavat, Arhinmäki päättää.

Arhinmäki on ilmoittanut olevansa valmis jatkamaan Helsingin pormestaristossa kuntavaalien jälkeen. Virallisesti Helsingin vasemmistoliitto nimeää pormestariehdokkaansa marraskuun lopussa. Pormestarin paikkaa merkittävämpää on kaupunginhallituksen ja -valtuuston voimasuhteet.

– Kun kaupunginhallituksessa on ollut vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n muodostama enemmistö – usein RKP:lla täydennettynä, päättyvät äänestykset useimmiten 8–7 tai 9–6 eri kannalle kuin pormestari. Pormestaripuolue kokoomuksen ainoa tuki ja turva on usein perussuomalaiset, Arhinmäki summasi KU:lle syyskuussa.

Juttua ja otsikkoa korjattu 22.11. klo 14.30: Vasemmistoliiton kannatus on noussut useita prosenttiyksikköjä, otsikossa puhuttiin aiemmin prosenteista. Toisin kuin jutussa aiemmin kirjoitettiin, Arhinmäkeä ei ole vielä virallisesti nimetty pormestariehdokkaaksi. Päätös tehdään myöhemmin marraskuussa.