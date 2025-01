Tammikuun alusta asti Kaliforniassa riehuneet maastopalot roihuavat edelleen. Ne ovat jo tässä vaiheessa alueen historian tuhoisimpia: yli 20 ihmistä on saanut surmansa, yli 12 000 rakennusta on tuhoutunut ja noin 160 neliökilometrin alue on tuhoutunut. Noin 200 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

Ilmastoasiantuntijat ovat huomauttaneet, että ilmastonmuutoksen vaikutus on tehnyt maastopaloista tuhoisampia. Ensin ilmastonmuutos aiheutti voimakkaita sateita, joiden seurauksena aluskasvillisuus kasvoi. Sen jälkeen ennätykselinen kuivuus ja kuumuus kuivattivat kasvillisuutta, joka teki maastosta erittäin tulenaran.

Kalifornian maastopaloja on ounasteltu ihmisten sytyttämiksi. Voi olla, että palot paljastuvat lopulta ihmisen tahalliseksi tai tahattomaksi teoksi. Tosiasia kuitenkin on, että ihmiskunnan kiihdyttämä ilmastonmuutos teki niistä tuhoisampia.

Oikeisto on jo löytänyt Kalifornian maastopaloille sopivan syyllisen: liberaalit poliitikot. David Wallace-Wells kirjoitti New York Timesissä , että Los Angelesin pormestari Karen Bassia syytettiin palokunnan budjetin leikkaamisesta, vaikkei hän sitä tehnyt. Bassia syytettiin myös kaupungin vesipostijärjestelmän laiminlyönnistä. Tosiasiassa vesipostijärjestelmää ei oltu koskaan suunniteltu näin suurten palojen torjuntaan. Itse tuleva presidentti Donald Trump on syyttänyt valheellisesti Kalifornian kuvernööri Gavin Newsomia osavaltion vesivarojen panttaamisesta erään kalalajin suojelemiseksi. Mikä tahansa kelpaa syylliseksi, kunhan ei tarvitse ajatella ilmastonmuutosta.

Väitteet ovat potaskaa. Syyllinen maastopalojen tuhoisuuteen on ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos. Se nimittäin on totta, vaikkei siihen uskoisi. Kalifornian maastopaloissa kotinsa menettäneet Hollywood-julkkikset ovat erinomainen esimerkki siitä, kuinka ilmastonmuutoksen kaltainen pitkäaikainen ja hitaasti etenevä kriisi tuntuu etäiseltä, kunnes se tulee lähelle.

”Ilmastonmuutos osoittaa itsensä sarjana katastrofeja, joita katselet kännyköiden kautta. Kuvamateriaali tulee yhä lähemmäksi asuinpaikkaasi, kunnes lopulta sinä olet se, joka sitä kuvaa”, kirjoitti muuan käyttäjä osuvasti X-palvelussa (o.s. Twitter).

Surullisen tästä kaikesta tekee se, että ilmastokriisi olisi ollut täysin vältettävissä. Länsimaisen elintavan, yhteiskunnan ja talouden uudistaminen ilmaston ja ympäristön kannalta kestävämmäksi olisi tullut huomattavasti halvemmaksi kuin maastopalojen, hirmumyrskyjen ja muiden sään ääri-ilmiöiden aiheuttamien tuhojen korjaaminen jälkikäteen. Ääri-ilmiöt tulevat vain lisääntymään ilmastonmuutoksen edetessä.

Kaikkea ei kuitenkaan ole menetetty. Ilmastonmuutosta ei voi enää estää, mutta sitä voi hidastaa. Siihen voi myös sopeutua ja sen vaikutuksia voi lieventää. Tämä kuitenkin vaatii ennen kaikkea sen tosiasian tunnustamista, että ilmastonmuutos on todellinen uhka myös vauraissa länsimaissa asuville ihmisille, kuten Hollywoodin filmitähdille ja huippu-urheilijoille.

Kirjoittaja on KU:n politiikan toimittaja.