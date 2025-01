Santa Helena do Inglêsiin pääsee vain jokea pitkin. 64 kilometrin taival Amazonin pääkaupungista Manauksesta kestää pikaveneellä puolitoista tuntia. Jokivarren kylä elää kalastuksesta ja ekomatkailusta.

Nämä elinkeinot eivät ole itsestäänselvyys Amazonilla, jossa lähes miljoonalla asukkaalla ei ole sähköä. Sadoissa kylissä sähköä on vain neljä tuntia päivässä. Energia on avainasemassa, jotta Amazonin asukkaat voivat lisätä biotaloustuotteidensa arvoa ja edistää yhteisöpohjaista matkailua.

Santa Helenaan sähköt saatiin hallituksen Sähköt kaikille -ohjelman myötä vuonna 2012. Vuonna 2020 sähköverkkoa täydennettiin Fundación Amazonia Sostenible (FAS) -säätiön tarjoamalla aurinkoenergialla. Kylässä kokeiltiin aurinkoenergiaa jo vuonna 2011, mutta pieni aurinkovoimala tuhoutui salaman iskettyä siihen. Nyt Santa Helenassa on moderni 132 paneelin ja 54 litiumakun aurinkovoimala.

ILMOITUS ILMOITUS

Toinen, 84 paneelin aurinkovoimala on juuri rakennettu kylän uutta jäätehdasta varten. Tehdas on toinen FAS:n tukema hanke ja elintärkeä Santa Helenan ja muiden Amazonin kalastajakylien tulojen lisäämiseksi.

– Tähän saakka olemme tuoneet jään Manauksesta. Saalis pilaantui usein, koska jäätä ei ollut. Oman jäätehtaan ansiosta kala säilyy pidempään ja voimme myydä sen parempaan hintaan, kylän johtaja Nelson Brito de Mendonça sanoo.

Jäätehtaan ansiosta kalojen säilyttämis- ja kuljetuskustannukset ovat vähentyneet, kalastajien voitot ovat kasvaneet ja saaliin laatu parantunut.

Santa Helenan jäätehdas on yksi aloitteista, joita on tehty 19:ssä kylässä, jotka kuuluvat Rio Negron kestävän kehityksen suojelualue RSD:hen. 103 086 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue perustettiin vuonna 2008 sen jälkeen, kun sen asukkaita pidätettiin laittomasta puunkaadosta. Tapahtuma oli alkusysäys liikkeelle, joka pyrkii parantamaan alkuperäiskansojen oikeuksia, tulonlähteitä ja ihmisarvoista toimeentuloa.

Neuvottelut Amazonin osavaltion viranomaisten kanssa johtivat RDS:n perustamiseen. Sen tuloksena teolliset kalastusyritykset joutuivat lähtemään ja suojelualueen asukkaat saivat yksinoikeuden kalastaa Rio Negrolla. Jokivarren asukkaista tuli kaupallisia kalastajia. Heillä on nyt kolmetoista venettä, joista lähes kaikkiin mahtuu viisi tonnia kalaa. Uuden jäätehtaan uskotaan nostavan toiminnan uudelle tasolle.

Puunotto on rajoitettu omaan käyttöön ja kestävästi hoidettuihin metsiin. Kalastuksen ohella tärkeimmät elinkeinot ovat maniokin viljely ja ekoturismi.

Ilmastointilaitteita ekoturisteille ja koululaisille

Kalatalouden lisäksi sähköt toivat Santa Helenaan ekomatkailijoita. Kylässä on kahdeksan huoneen majatalo Pousada Vista Rio Negro. Lisäksi asukkaat majoittavat matkailijoita kodeissaan. Ilmastointi on välttämätön matkailijoiden viihtyvyyden kannalta Amazonin helteessä, mutta se kuluttaa paljon energiaa. Sähköntuotantoa täydennetään aurinkoenergialla, sillä kaapeliverkko on heikko ja sähköt katkeavat usein linjoille kaatuneiden puiden vuoksi.

39-vuotias perheenäiti Lucilene Ferreira de Oliveira hyötyy sähköstä niin yrittäjänä kuin yksityishenkilönä. Hän työskentelee kokkina majatalossa 700 realin (noin 116 euroa) kuukausipalkalla. Lisäksi hän valmistaa kotonaan ruokaa, jota hän sitten myy. Jääkaappi ja sähköuuni ovat Oliveiralle välttämättömiä.

Sähköverkko on hyödyttänyt myös Oliveiran kahdeksaa lasta.

– Koulussa on nyt ilmastointi ja internet -yhteys, jonka ansiosta lapset voivat opiskella etänä, Oliveira sanoo.

Etäopiskelu on välttämätöntä, koska paikallinen koulu kattaa vain Brasilian perusopetuksen viisi ensimmäistä vuotta.

Santa Helenassa asuva 16-vuotias Elizabeth Ferreira da Silva suorittaa peruskoulun yhdeksättä luokkaa etänä. Internet on helpottanut hänen työtään majatalon viestinnän parissa, mikä on tärkeää ympäri maailmaa saapuvien matkailijoiden houkuttelemiseksi.

Joesta hävisi vesi

Sähköt saatuaan Santa Helenan yhteisö on joutunut uudenlaisten haasteiden eteen. Kuivuus on siirtänyt joentörmää satoja metrejä, jolloin asukkaiden laiturit töröttävät kuivalla maalla. Vedenpinta pysyy alhaalla vuosittain kolmen kuukauden ajan, mutta nyt joki on ollut kuivana kaksi vuotta putkeen. Vesipula vaikuttaa jokiliikenteeseen, kalasaaliiseen ja turismiin.

Pousada Vista Rio Negro -majatalo on ollut suljettuna elokuusta lähtien kuivuuden vuoksi. Tämä on merkittävä takaisku kyläläisille, sillä puolet majatalon tuloista jaetaan yhteisön kesken.

Kun turistit olivat aikaisemmin nousseet majatalon pihamaalle suoraan jokiveneestä, joutuvat he rantaviivan siirryttyä rämpimään satoja metrejä mudassa.

– Kuivuuden vuoksi majatalon vieraat jättivät huonoja arvosteluja. Sen jälkeen turismi ehtyi, Mendonça kertoo.

Pousada Vista Rio Negron johtaja Keith-Ivan Oliveira toivoo voivansa avata majatalon uudelleen tammikuussa.

– Veden on noustava paljon, muuten isot veneet eivät pääse tänne vaan ne juuttuvat hiekkarannoille, Oliveira sanoo.

Vaikka ekoturismi on tilapäisesti pulassa veden vähyyden vuoksi, kulutusvedestä Santa Helenassa ei ole pulaa, toisin kuin monissa muissa kylissä. Jatkuva sähkönjakelu takaa sen, että vesipumppu pumppaa vettä 86 metrin syvyisestä kaivosta.