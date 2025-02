Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo sekä puolueen europarlamentaarikko Li Andersson vaativat EU:n ulkoasiainedustaja Kaja Kallasta peruuttamaan EU:n ja Israelin assosiaationeuvoston kokouksen, joka on määrä pitää tänään.

– On käsittämätöntä, että EU:n ulkoministerit ja assosiaationeuvoston puheenjohtajana toimiva EU:n ulkoasiainedustaja Kaja Kallas sekä Israelin ulkoministeri Gideon Sa’ar tapaavat tilanteessa, jossa toisesta sopimusosapuolesta eli Israelin pääministeristä ja entisestä puolustusministeristä on annettu Kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräys sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, Andersson sanoo.

Israel rikkoo sopimusta

”EU:n ja Israelin välinen vapaakauppasopimus on Israelin talouden kannalta kriittinen.”

Assosiaationeuvosto käsittelee EU:n ja Israelin välistä assosiaatio- eli vapaakauppasopimusta, joka on Israelin taloudelle keskeisin kauppapoliittinen sopimus. Sopimus perustuu kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, jotka on kirjattu sopimuksen toiseen artiklaan.

Andersson ja Honkasalo muistuttavat siitä, että Israel rikkoo sopimusta aktiivisesti, kun se harjoittaa kansanmurhaa Gazassa ja laitonta miehitystä Länsirannalla.

– Israel on syyllistynyt sotarikoksiin ja kansanmurhaan, jotka ovat jo itsessään syitä jäädyttää EU:n ja Israelin välinen vapaakauppasopimus välittömästi. EU toimii omia perusperiaatteitaan vastaan, mikäli se ei ryhdy käytännön toimiin ja sanktioi Israelia, Honkasalo sanoo.

Painavia rikoksia

Anderssonin ja Honkasalon mielestä Israelin harjoittama kansanmurha, sotarikokset ja laiton miehitys ovat niin painavia rikoksia, että EU:n tulee jäädyttää vapaakauppasopimus, ottaa laajemmat kauppapakotteet käyttöön ja keskeyttää kaikki asekauppa Israelin kanssa, vaikka tulitauko Israelin ja Hamasin välillä astui voimaan 19.päivä tammikuuta.

– Tilanne Gazassa on edelleen katastrofaalinen ja Israelin toiminta täyttää etnisen puhdistuksen tunnusmerkit. Lisäksi tulitaukoa on heikentänyt Israelin armeijan aloittama sotilasoperaatio Länsirannalla, joka on epävakauttanut Länsirannan tilannetta entisestään. Myös kansainvälisen oikeuden vastainen siirtokuntarakentaminen Länsirannalla jatkuu ja israelilaisten siirtokunnissa asuvien väkivalta palestiinalaisia kohtaan ja palestiinalaisten pakkosiirrot ovat lisääntyneet jyrkästi, Andersson sanoo.

– EU:lla on kaikki mahdollisuudet vaikuttaa Israelin toimintaan ja täten toimia siviilien ja kansainvälisen oikeuden puolustajana maailmassa, jossa olemme luisumassa kohti autoritääristen regiimien valtakautta.

Honkasalo painottaa sitä, että kansainvälinen oikeus ei voi olla seisova pöytä, josta voi valita omaan agendaan kulloinkin parhaiten sopivat pykälät ja itse valita milloin mitäkin sääntöä noudattaa.

– EU:n on hyödynnettävä kaikki käytössä olevat keinot laittoman miehityksen lopettamiseen sekä kaikkien Hamasin terrori-iskussa sekä Gazan sodassa sotarikoksiin syyllistyneiden saamiseksi oikeuden eteen, hän sanoo.