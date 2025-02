Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho arvostelee kovin sanoin pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallituksen leikkauksia vanhusten palveluista. Yrttiaho syyttää hallitusta ikäihmisten toimeentulon murentamisesta. Hän viittaa siihen, että kuluvan vuoden lähes 140 miljoonan euron suorien vanhuspalveluiden leikkausten lisäksi hallitus edellyttää hyvinvointialueilta kautensa aikana jopa miljardin euron tehostamista.

Yrttiaho piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen ja esitti hallitukselle epäluottamusta, kun eduskunta käsitteli keskustan ja Liike nytin tekemää välikysymystä vanhustenhoidon tilasta tänään tiistaina.

Vaikutukset kasautuvat

ILMOITUS ILMOITUS

”Hallituksen sosiaali- ja terveyspolitiikka näyttää tähtäävän ainoastaan terveysjättien voittojen kasvattamiseen.”

Yrttiaho varoittaa siitä, että leikkausten vaikutukset kasaantuvat. Hän painottaa sitä, että eniten niistä kärsivät heikossa asemassa olevat väestöryhmät, joiden on vaikea itse huolehtia oikeuksiensa toteutumisesta.

Yrttiahon mukaan Orpon hallitus ei ole tehnyt mitään vanhuspalveluiden ongelmien korjaamiseksi, vaan on toimillaan pahentanut tilannetta.

– Kun te, pääministeri Orpo, vielä pari vuota sitten julistitte vanhuspalveluiden olevan kriisissä, ettekö te nyt näe, kuinka itse syvennätte kriisiä? Yksityisellä puolella tehdään tällä kriisillä rahaa. Kymmenessä vuodessa Suomeen on syntynyt vähintään sata sotemiljonääriä, Yrttiaho sanoo.

Yksityistämistä ja keskittymistä

Yrttiahon mukaan keskeinen ongelma Suomessa on vanhuspalveluiden yksityistäminen ja alan keskittyminen terveysjäteille. Hän toteaa, että kun palvelut siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille, suuret hoiva-alan ketjut irtisanoivat lukuisia sopimuksia voidakseen neuvotella hinnat uusiksi. Hän kutsuu neuvotteluja ota tai jätä -neuvotteluiksi, joilla hoivakotien vuorokausihinnat nousivat kymmeniä prosentteja.

– Yrityskauppojen myötä markkinat ovat äärimmäisen keskittyneet. Terveysalan jätit voivat toimia jo monopolin tai kartellin tapaan. Voitot kasvavat, ja tämän te teette ikäihmisten hyvinvoinnin kustannuksella. Se on väärin ja se on törkeää, Yrttiaho sanoo.

Houkuttelevaa sijoittajille

Yrttiaho muistuttaa myös siitä, että ympärivuorokautisen hoivan tarve kasvaa, mutta palvelut vähenevät. Palveluasumista ajetaan tällä hetkellä alas ja hoivakoteja lakkautetaan, vaikka jonoissa on yli 2 200 vanhusta. Myös kotihoidosta leikataan edelleen. Ostopalveluihin käytettiin vuonna 2023 lähes puolet hyvinvointialueiden menoista.

Yrttiahon mukaan ala on sijoittajille houkutteleva ja varmatuottoinen.

– Koko hallituksen sosiaali- ja terveyspolitiikka näyttää tähtäävän ainoastaan terveysjättien voittojen kasvattamiseen, hän arvioi.

– Hallitus ajaa palveluita yhä vauhdikkaammin terveysjättien syliin. Pääomasijoittajat hierovat käsiään, kun hallitus valmistelee hyvinvointialueille vielä oman palvelutuotannon velvoitteen keventämistä.

Yrttiaho vaatii, että ulkoistaminen ja yksityistäminen on lopetettava.

– Verorahat on käytettävä palveluihin, ei ulkomaalaisten sijoittajien jättiosinkoihin. Hoivamarkkinoiden keskittymiseen on puututtava, ja hyvinvointialueilta on edellytettävä riittävää omaa palvelutuotantoa. Voitontekoa ihmisten terveydellä ja hyvinvoinnilla tulee rajoittaa voimakkaasti, hän sanoo.