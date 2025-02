Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto on huolissaan työllisyyspalveluiden resursseista. Työllisyyspalvelut siirtyivät kunnille vuoden alusta alkaen. Resursseja on heikennetty, vaikka työttömyys on ollut nopeassa kasvussa.

Meriluoto jätti asiasta kirjallisen kysymyksen pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitukselle.

– Miten kunnat voivat vastata nopeasti kasvavaan pitkäaikaistyöttömyyteen, kun työllisyyspalveluiden uudistuksen rahoituksessa on Kuntaliiton mukaan vähintään sadan miljoonan euron vaje? Meriluoto kysyy.

Kaukana pohjoismaisesta tasosta

Meriluoto muistuttaa siitä, että työllisyydenhoidosta vastaavan henkilöstön määrä on Suomessa jo ennestään kaukana pohjoismaisesta tasosta. Uudistus ei ole helpottanut tilannetta, päinvastoin.

– On todella huolestuttavaa, että uudistuksen jälkeen ympäri Suomea on raportoitu työntekijöiden uupumisesta ja töiden kasautumisesta. Jos haluamme, että työtön saa palvelunsa oikea-aikaisesti ja laadukkaasti, henkilöstön uupumiseen on puututtava, hän sanoo.

Meriluoto painottaa sitä, että toimivat työllisyyspalvelut ovat avainasemassa siinä, että työttömyys ei pitkity ja siihen mahdollisesti liittyvät ongelmat eivät pääse kasautumaan.

– Toimeentuloon liittyvien ongelmien lisäksi pitkäaikaistyöttömyys voi aiheuttaa esimerkiksi masennusta, ulkopuolisuuden tunnetta ja ongelmien siirtymistä sukupolvelta toiselle.

Säätelyä pitää purkaa

Meriluodon mukaan yksityiskohtaista sääntelyä ja työttömyysturvabyrokratiaa purkamalla valtio voisi vapauttaa kuntien resursseja aidosti yksilöiden tarpeita vastaaviin palveluihin.

– Hallitus menee tässäkin täysin väärään suuntaan. Sen sijaan, että se purkaisi byrokratiaa, se lisää sitä esimerkiksi kiristämällä osa-aikatyötä tekevien työnhakuvelvoitteita.