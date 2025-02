Vain noin neljännes hallituspuolue RKP:n kannattajista katsoo hallituksen onnistuneen hyvin työssään. Tulos käy ilmi tutkimusyhtiö Verianin puoluebarometri-kyselystä, joka tehdään kaksi kertaa vuodessa.

Selvä enemmistö suomalaisista pitää hallituksen jälkeä heikkona. Yli 60 prosenttia puoluebarometriin vastanneista sanoi, että hallitus on onnistunut tehtävässään heikosti. 29 prosenttia vastaajista sanoi hallituksen suoriutuneen hyvin tai melko hyvin.

– Hallituksille keväästä 1995 annettujen myönteisten arvosanojen (hyvin + melko hyvin) keskiarvo on 38 prosenttia. Siitä Orpon hallituksen tulos jää yhdeksän prosenttiyksikköä, Verianin tiedotteessa kirjoitetaan.

Puolueista myönteisimmin suhtaudutaan SDP:hen, josta 47 prosentilla vastaajista on myönteinen kuva. Toisena tulee keskusta 43 prosentin luvulla.

Kokoomuksen mielikuva on muuttunut aiempaa kielteisemmäksi. Syksyllä 42 prosenttia suhtautui kokoomukseen myönteisesti, nyt luku on pudonnut viisi prosenttiyksikköä ja on 37.

Vasemmistoliittoon suhtautuu myönteisesti 35 prosenttia vastaajista. Perussuomalaisiin myönteisesti suhtautuu 26 prosenttia vastaajista.