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Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n hallituksen mukaan kokoomuksen työeläkejärjestelmää koskeva avaus vie keskustelua täysin väärään suuntaan. SAK:n hallituksen mielestä todellinen ongelma on, että yrittäjien eläkkeistä vastaavan YEL-järjestelmän valtion maksamat kustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti ja osuvat yhä kovemmin veromaksajien kukkaroon.

Verovaroista maksetaan vuosittain yrittäjien eläkkeitä noin 600 miljoonaa ja maatalousyrittäjien eläkkeitä yli 800 miljoonaa euroa.

– On erikoista vaatia samaan aikaan säästöjä hyvässä kunnossa olevasta ja vakaasta palkansaajien eläkejärjestelmästä ja esittää toisaalla ratkaisuja, jotka kasvattavat veronmaksajien vastuuta yrittäjien eläkkeiden rahoituksesta, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo tiedotteessa.

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SAK:n hallituksen mielestä Suomen suurin haaste ei ole eläkejärjestelmän perusteissa vaan siinä, kuinka saadaan työllisyys ylös, työurat pidemmiksi, työelämän laatu paremmaksi ja tuottavuus kasvuun.

– Työeläkevaroihin kohdistuu jatkuvasti houkutuksia, koska kyse on suurista summista. On kuitenkin muistettava, että varat on kerätty yhtä tarkoitusta varten: eläkkeiden maksamiseen. Työeläkkeet eivät ole valtion budjetin säästöpossu, Eloranta sanoo.

Hän painottaa, että kolmikantaa ei pidä huutaa apuun vain silloin, kun poliitikot tarvitsevat säästöjä tai haluavat siirtää vaikeita päätöksiä muiden ratkaistavaksi. Työmarkkinaosapuolten asiantuntemusta pitäisi arvostaa myös silloin, kun rakennetaan ratkaisuja työelämän kehittämiseen ja talouskasvun vahvistamiseen.