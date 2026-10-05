Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien hallituksen toimia itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen esteiden poistamiseksi. Meriluodon mukaan Suomeen kohdistuva datakeskusbuumi on tehnyt tuulivoimarakentamisen ja Puolustusvoimien tarpeiden yhteensovittamisesta Itä-Suomessa entistä akuutimman kysymyksen.
Puolustusvoimat on rajoittanut tuulivoimaloiden rakentamista itärajalle, koska ne häiritsevät tutkia.
– Datakeskusten sijoittuminen Suomeen edellyttää kasvavaa tuulivoimarakentamista, jotta sähkön riittävyydestä ei muodostu ongelmaa. Tuulivoimahankkeet on saatava liikkeelle myös Itä-Suomessa, Meriluoto sanoo tiedotteessa.
Hänen mukaansa on välttämätöntä, että tuulivoiman rakentaminen on mahdollista Itä-Suomessa. Kyse on paitsi vastaamisesta kasvavaan sähkönkysyntään myös tuulisähkön tuotannon vakauden lisäämisestä ja alueellisen kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden parantamisesta. Lisäksi on huolehdittava alueellisten sähköverkkojen riittävästä kapasiteetista.
– Itä-Suomi on pidettävä mukana vihreän siirtymän investointien kelkassa. Tämä on kriittistä paitsi sähkön riittävyyden ja huoltovarmuuden, myös tasa-arvon ja alueellisten erojen kaventamisen näkökulmasta, Meriluoto sanoo.