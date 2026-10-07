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Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski on jättänyt jo toisen kirjallisen kysymyksensä Googlen datakeskusinvestointien vaikutuksesta sähkön riittävyyteen Suomessa. Vastauksessaan aiempaan Lohikosken jättämään kysymykseen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) vastasi Googlen tukevan Suomessa tuulivoimakapasiteettia yhteensä 629 megawatin edestä.

Samaan aikaan mediatiedoista on käynyt ilmi, että Google ei itse asiassa ole tuomassa Suomeen yhtään uutta energiainvestointia, vaan kyse on on jo aiemmin tiedossa olleista tai jo käytössä olevista hankkeista.

– Ministeri Multalan väitteet Googlen tuomasta “uudesta sähköntuotannosta” ovat harhaanjohtavia, eikä datakeskusten tarvitsemaa lopullista tehontarvetta ole kerrottu liikesalaisuuteen vedoten. Tämä kaikki herättää todellista huolta sähkön riittävyydestä ja hinnasta, Lohikoski sanoo tiedotteessa.

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Lohikoski huomauttaa, että sähkönkulutuksen kasvu-uraennusteesta ovat kadonneet yhteiskunnan vihreää siirtymää edistävät hankkeet ja tilalle ovat nousseet datakeskukset. Hän huomauttaa, että vihreän siirtymän tarve ei ole kadonnut vaan sitä tulisi vauhdittaa.

– Suomeen rakennettavilta datakeskushankkeilta tulisi edellyttää nimenomaan lisäystä uusiutuvan energian tuotantoon, jolla katetaan datakeskushankkeen sähköntarvetta. Ei voi olla niin, että datakeskukset vievät sähkön vihreältä siirtymältä ja samalla suomalaisten sähkölaskut nousevat, Lohikoski sanoo.

Hänen mukaansa Suomessa ei ole varauduttu riittävästi datakeskushankkeiden vyöryn seurauksiin:

– Uusille datakeskuksille tarvitaan valtakunnallisen tason ohjausta ja hyväksymismenettelyä.