Varsinais-Suomen Vasemmistoliitto on asettanut kaksi uutta ehdokasta vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Uusina ehdokkaina listalle nousevat Matti Rajala Pöytyältä ja Mari Frelander Turusta. Varsinais-Suomen Vasemmistoliitto on nimennyt eduskuntavaaleihin nyt yhteensä 16 ehdokasta.
Matti Rajala on 55-vuotias lähihoitaja ja varatyösuojeluvaltuutettu Pöytyältä. Mari Frelander on 37-vuotias turkulainen viestintäasiantuntija ja luottamushenkilö.
Piirijärjestön mulaan Rajala ja Frelander vahvistavat piirin alueellisesti kattavaa vaalityötä: uudet ehdokkaat tuovat kampanjaan paikallista osaamista, näkemyksiä ja sitoutumista oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen.
– Ehdokasjoukkoomme liittyi jälleen uusia vahvistuksia. Tällä porukalla on hienoa lähteä kohti ensi kevään eduskuntavaalien vaalivoittoa – myös gallupnousu lupaa pelkkää hyvää. Vasemmistoliitto tuo Suomeen hyvinvointia kaikille, ei harvoille! piirin puheenjohtaja Mervi Uusitalo-Heikkinen sanoo tiedotteessa.
Piiri on aiemmin nimennyt eduskuntavaaliehdokkaiseen Aada Ahon, Claire Bellin, Otto Bruunin, Paco Diopin, Johan Ekmanin, Timo Furuholmin, Jenny Ilpoisen, Kai Keppolan, Sara Koirasen, Maarit Koiviston, Roosa Lehtosen, Timo Lähteenmäen, Emma Lindqvistin ja Mervi Uusitalo-Heikkisen.