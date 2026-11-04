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Vasemmistossa otettiin keskiviikkona aamupäivällä ilo irti Yhdysvaltojen vaalituloksesta. Kongressissa valta vaihtuu republikaanien murskatappion jälkeen. Demokraatit voittivat senaattiin paikkoja osavaltioissa, joita republikaanit ovat hallinneet vuosikymmeniä.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson veti tuloksia yhteen niin, että myös vasemmalla olevien edustajien määrä kongressissa kasvoi, ”mikä on tärkeä osoitus yhdysvaltalaisen vasemmiston poliittisen linjan vahvistuneesta kannatuksesta sekä kyvystä voittaa vaaleissa”.

Muun muassa Alexandria Ocasio-Cortez uusi paikkansa New Yorkissa ja Abdul El-Sayed nousee senaattoriksi Michiganista. Angela Gonzales-Torres on tulossa valituksi Los Angelesissa. Anderssonin mukaan kongressiin on nousemassa vähintään viisi uutta Democratic Socialists of America -järjestön tukemaa edustajaa.

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”Vasemmistolaisten ehdokkaiden menestys osoittaa, että paljon radikaalimmalle talouspoliittiselle linjalle on kysyntää”, Andersson kirjoittaa demokraattien sisäisestä tilanteesta.

Presidentti Donald Trumpin rökäletappion syynä Andersson pitää sitä, ettei hän kyennyt tekemään mitään elinkustannusten nousulle. Hänen hyökkäyksensä Iraniin viime talvena nosti energian ja polttoaineiden hintoja jyrkästi.

Vasemmistomeppi muistuttaa, että Suomessa perussuomalaiset ovat olleet Trumpin vahvimpia kannattajia. Perussuomalaisten meppi Sebastian Tynkkynen on kutsunut Trumpia historian “taitavammaksi politiikoksi”. Hän on myös vahvasti kannattanut Trumpin laitonta ja epäonnistunutta operaatiota Iraniin.

Anderssonin mukaan Trumpin tappiossa ja perussuomalaisten tilanteessa voikin nähdä monia yhtymäkohtia.

”Perussuomalaiset kampanjoivat viime eduskuntavaaleissa vahvasti ruuan, sähkön ja polttoaineiden hintoihin liittyvillä teemoilla, mutta valtaan päästyään eivät ole tehneet näille asioille mitään. He ovat sen sijaan keskittyneet selittämään, miten eivät koskaan luvanneetkaan euron bensaa. Arvonlisäveron shokkikorotus ja leikkaukset pienituloisten toimeentuloon ovat vain päinvastoin pahentaneet tilannetta Suomessa”, Andersson vetää yhtymäkohtia Facebookissa.

Trumpin aika henkisesti ohi

Kansanedustaja Veronika Honkasalo katsoo, että Trumpin aika on nyt henkisesti ohi.

Honkasalokin ihastelee demokraattien voittokulkua monessa osavaltiossa täysin ennennäkemättömäksi, ja uusia kongressiin valittuja edustajia. Texasissa, jossa demokraatti voitti ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin ja senaattoriksi nousi 37-vuotias latinotaustainen James Talarico. Muslimitaustaisen Abdul El-Sayedin voittokulkua Michiganissa hän kutsuu uskomattomaksi. Lisäksi Laguna Pueblo -kansaan kuuluva Deb Haaland valittiinNew Mexicossa, ja ensimmäiseksi afroamerikkalaiseksi kuvernööriksi valittiin Keisha Lance Bottoms Georgiassa.

Ensi keväänä Suomessa

Pia Lohikoski vetää Anderssonin tapaan yhtäläisyyksiä Suomeen. ”Amerikkalaisten suurimpia harminaiheita ovat aivan ehdottomasti olleet elämisen hinta, bensan kalleus, asuntolainojen korot ja kasvavat sähkölaskut. Sama tyytymättömyys harjoitettuun politiikkaan ja valtaa pitävään oikeistohallitukseen näkyy myös Suomessa”, hän kirjoittaa.

”Jos politiikka etääntyy tavallisten ihmisten arjen tarpeista tai vie maata epävakauteen, heiluri liikahtaa takaisin. Näin on käynyt Trumpin USA:ssa ja näin on käynyt tällä Orpon ja Purran hallituskaudella myös Suomessa”, Lohikoski kommentoi.

”Vielä hetki sitten näytti siltä, että oikeistopopulistinen ja autoritäärinen, jopa äärioikeistolainen aalto vyöryy eteenpäin kaikkialla, mutta suunta on kääntynyt jopa USA:ssa. Ensi keväänä suunta kääntyy myös Suomessa.”