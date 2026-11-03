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– Kompromissi sinänsä on, että me ollaan jouduttu ikään kuin kantamaan vastuuta perussuomalaisten todella typerästä käytöksestä. Minun mielestä se on ollut suurin kompromissi.

Kokoomuslaisen sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen sanat hallituskumppanista leviävät viestipalvelu X:ssä.

Eikä siinä edes kaikki:

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– Ja on ihan käsittämätöntä, että meillä on valtakunnan politiikassa ihmisiä, jotka eivät osaa käyttäytyä. Jotka käyttäytyvät huonommin kuin pienet lapset. Tämä on ihan kotona omilta lapsilta kuulemani ajatus, että ei pienet lapsetkaan venyttele silmiä koulussa, niin meillä valtakunnan päättäjät venyttelee silmiä eduskunnassa ja tekevät sillä politiikkaa. Erittäin typerää käytöstä, Partanen sanoo videolla, joka näyttää kuvatun Varsinais-Suomen kokoomuksen tilaisuudessa.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus ei välttämättä ole mikään rakkausliitto, mutta ensimmäisen kesän rasismikohun jälkeen puolueet ovat sietäneet hyvin toisiaan kolme vuotta. Ylen kuukauden takainen gallup näyttää muuttaneen tilanteen. Siinä jo pitkään nousussa olleet perussuomalaiset menivät jo pitkään laskussa olleen kokoomuksen ohi. Kokoomuksessa herättiin, että sen oikealla puolella oleva kilpailija voi oikeasti peitota puolueen myös vaaleissa.

Kokoomuksesta on pitkin lokakuuta mätkitty perussuomalaisia, mutta Partanen meni pisimmälle.

Perussuomalaiset osaa sen pelin kuitenkin paremmin. Katastrofaalisten kuntavaalien jälkeen itsetuntonsa löytäneessä puolueessa kokoomuslaisten purkauksiin on suhtauduttu enemmän pilkallisesti kuin vakavasti. Eräänlainen huippu saavutettiin, kun persujen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä veti pääministeri Petteri Orpoa kölin alta taannoisen bensasovun takia, ja moni muu kansanedustaja yhtyi kuoroon.

Kokoomus ehkä luuli, että yhteistyössä perussuomalaisten kanssa se saa läpi ennätyksellisen oikeistolaisen hallitusohjelman tavoitteet ja siinä sivussa nujertaa oikealle puolelleen ilmaantuneen kiusallisen tulokkaan. Sen sijaan kokoomus on itse hätää kärsimässä, ja perussuomalaiset historiallisen teon kynnyksellä. Politiikassa on tähän asti pätenyt sääntö, että kokoomuksen hallituskumppani häviää seuraavat vaalit. Nyt voi käydä päinvastoin.

Seuraava Ylen gallup julkaistaan tämän viikon torstaina. Se näyttää suuntaa.