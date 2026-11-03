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Eduskunta käy tiistaina keskustelun koko opposition välikysymyksestä, joka koskee elinkustannusten nousua.

Vasemmistoliiton ryhmäpuheessa kansanedustaja Timo Furuholm arvosteli oikeistohallitusta köyhyysongelman pahentamisesta. Hän luki ihmisten lähettämiä viestejä siitä, miltä Orpon hallituksen politiikka näyttää arjessa.

“Meillä on vakavasti sairastunut ja vaikeasti vammautunut lapsi. Tälläkin hetkellä istun lastenosastolla ja mietin, miten selviämme taloudellisesti taas tästä reissusta. Meidän vanhempien pitää jättää omat lääkkeet ostamatta ja kiristää vyötä sen vuoksi, että lapsemme saisi elää lapsen arvoista elämää”, kuului yksi niistä.

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Tällä hallituskaudella köyhyys on pahentunut Suomessa. Lapsiperheköyhyys on lisääntynyt merkittävästi, työttömyys on ennätyslukemissa, asunnottomuus kasvaa ja ruoka-avun jonot pitenevät.

– Ja mitä tekee oikeistohallitus tässä tilanteessa? Rikkaita omistajia palkitaan miljardiluokan veronalennuksella samalla, kun sairastamisen kuluja nostetaan jälleen kerran. Rydmanin hinnat terveydenhuollossa johtavat siihen, että yhä harvemmalla on enää varaa mennä lääkärille. Sairaaloissa perutaan jo operaatioita, koska ihmisillä ei ole niihin varaa, Furuholm sanoi.

Hän muistutti, että oikeistohallituksen leikkaukset ovat osuneet isoon joukkoon suomalaisia. Siinä joukossa on lapsiperheitä, opiskelijoita, eläkeläisiä, työttömiä, pienipalkkaisia duunareita ja työkykynsä menettäneitä.

– Ministeri Purra lupasi, että pienituloisilta leikkaaminen ei perussuomalaisille käy. Sen jälkeen pienituloisilta on leikattu jokaisessa budjetissa. Ei tullut euron bensaa. Ei tullut 100 000 uutta työpaikkaa. Ei lopetettu velaksi elämistä. Sen sijaan saatiin työttömyys- ja köyhyyskriisi.

Emme vaadi mahdottomia

Furuholmin mukaan keinoja puuttua köyhyyden pahenemiseen kyllä löytyisi. Ne eivät maksaisi yhtä paljon kuin ”oikeistohallituksen holtiton ja miljonäärejä suosiva talouspolitiikka”.

– Vasemmistoliitto palauttaisi suojaosat sosiaaliturvaan, lapsikorotuksen työttömyysturvaan ja toteuttaisi indeksikorotukset etuuksiin täysimääräisesti. Myös alas ajettu sosiaalinen asuntotuotanto pitäisi potkaista jälleen käyntiin, jotta ihmisillä olisi tulevaisuudessakin kohtuuhintaisia koteja.

Furuholm esitti ryhmäpuheessa, että Suomeen tarvitaan kansallinen kriisimekanismi, jonka kautta voidaan suoraan tukea pienituloisia rahallisesti esimerkiksi polttoaineen tai sähkön hinnan noustessa.

– Me vasemmistoliitossa emme vaadi mahdottomia. Me vaadimme politiikkaa, jolla pidetään kaikki ihmiset mukana. Politiikkaa, joka palvelee tavallisia suomalaisia, ei vain miljonäärejä. Politiikan tehtävä on turvata ihmisarvoinen elämä kaikille – ei vain harvoille, Furuholm sanoi.

Kuka maksaa datakeskusten laskut?

Vasemmistoliiton puheessa otettiin kantaa myös villinä vellovaan datakeskusbuumiin.

– Tällä hetkellä moni suomalainen, lähes tulotasosta riippumatta, pohtii sitä, kenelle lankeaa datakeskusbuumin lasku ja nouseeko sähkön hinta, vaikka pääministeri Orpo on muuta luvannut. Oikeistohallitus on tekemässä Suomesta rajoittamatonta mellastuskenttää globaaleille suuryrityksille, emmekä edelleenkään ole saaneet vastauksia siihen kuinka sähkön riittävyys ja kohtuullinen hinta turvataan jatkossa, Furuholm sanoi.

Hän peräsi sitovia valtakunnallisia ehtoja ja sääntelyä hallitsemaan datakeskusten määrää ja toimintaa Suomessa, jotta lasku tästä kaikesta ei kaadu tavallisille suomalaisille.