Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometriin vastanneet matkailu- ja ravintola-alan työntekijät arvioivat työnantajayritysten taloustilanteen kääntyneen tänä syksynä aiempaa huonompaan suuntaan.
Alan vastaajista vain 17,7 prosenttia (edellisessä vuosineljänneksessä 18,4) kertoo työnantajan taloudellisen tilanteen olevan nyt parempi ja 26,8 prosenttia (aiemmin 17,9) kertoo sen olevan heikompi kuin kolme kuukautta aikaisemmin.
– Ravintola-alan vaikeudet kesäkauden jälkeen olivat valitettavan odotettuja. Kuluttajien luottamus on pysynyt heikkona, joten ala on entistä riippuvaisempi ulkomaisista matkailijoista ja sesonkimyynnistä, PAMin pääekonomisti Olli Toivanen sanoo tiedotteessa.
Kiinteistöpalvelualalla työskentelevistä vastaajista 21,2 prosenttia kertoo työnantajayrityksen myynnin kasvaneen vuoden takaiseen verrattuna ja 20,0 prosenttia kertoo sen vähentyneen. PAM nostaa esiin sen, että näiden lukujen erotus eli niin sanottu saldoluku on positiivinen ensimmäistä kertaa sitten kesän 2023. Tämä kertoo suhdanteen paranemisesta alalla.
Turvallisuusalan vastaajista 28,6 prosenttia (edellisessä vuosineljänneksessä 22,6) kertoo työnantajan myynnin kasvaneen vuoden takaiseen verrattuna ja vain 11,1 prosenttia (aiemmin 11,3) kertoo sen vähentyneen.
– Kiinteistöpalvelu- ja vartiointialojen kasvua onkin odoteltu, sillä ne seuraavat tyypillisesti pienellä viiveellä rakennusalaa ja teollisuutta, jotka ovat viime aikoina kehittyneet vahvasti, Toivanen sanoo.
Kaupan alan työntekijöiden vastaukset kertovat sen sijaan alan työmarkkinoiden murroksesta. Vastaajista 45,9 prosenttia ei koe lainkaan työttömyyden uhkaa. Tämä osuus on korkein sitten loppuvuoden 2024. Silti vain 19,1 prosenttia kaupan alalla työskentelevistä uskoo löytävänsä tarvittaessa uuden työpaikan kolmen kuukauden sisällä. Osuus onkin pienin sitten kyseisen kysymyksen lisäämisen suhdannebarometriin vuonna 2017.
– Kaupan alan työllisyys on käännekohdassa. Oma työpaikka koetaan turvattuna, mutta uusia työpaikkoja ei ole vielä avattu merkittävästi hakuun, Toivanen arvioi.
Tiedot perustuvat PAMin tekemään kyselyyn, joka toteutettiin 1.−18. lokakuuta. Kyselyyn vastasi 1171 PAMin jäsentä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.