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Äärimmäisen kuumuuden vaikutukset näkyvät raskaana olevien naisten ja vastasyntyneiden hoidossa eri puolilla maailmaa.

Australiassa, Brasiliassa, Intiassa, Britanniassa ja Zimbabwessa tehtiin kysely terveydenhuollon ammattilaisille. 98 prosenttia heistä kertoi hoitaneensa raskaana olevaa naista, jonka terveyteen äärimmäinen kuumuus oli vaikuttanut haitallisesti. Peräti 99 prosenttia oli hoitanut sikiötä tai vastasyntynyttä, jonka terveyteen kuumuus oli vaikuttanut.

Lisäksi lähes kolme neljästä vastaajasta kertoi raskaana olevien naisten kuumuuteen liittyvien terveysongelmien tai komplikaatioiden lisääntyneen viiden viime vuoden aikana.

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Wellcome-säätiön kyselyyn osallistui 1 001 synnytyslääkäriä, gynekologia, lääkäriä, kätilöä, sairaanhoitajaa ja muuta terveydenhuollon ammattilaista. Tulokset perustuvat terveydenhuollon ammattilaisten ammatillisiin kokemuksiin ja arvioihin.

Tulokset julkistettiin Fidžillä ennen COP31-ilmastokokousta.

Kuumuus näkyy komplikaatioina

Terveydenhuollon ammattilaiset kertoivat kohdanneensa raskaana olevilla muun muassa lihaskramppeja ja -kipuja, uupumusta, uniongelmia, hengitysvaikeuksia ja raskausmyrkytystä.

Yli joka viides oli kohdannut potilailla kuumuuteen liittyvää psyykkistä pahoinvointia, ahdistusta tai stressiä. Viidennes raportoi huimauksesta tai pyörtymisestä ja lähes yhtä moni koki ennenaikaisia supistuksia tai synnytyksiä.

Lähes 18 prosenttia oli kohdannut keskenmenoja tai synnyttänyt kuolleen lapsen tilanteessa, joissa kuumuus oli heidän arvionsa mukaan vaikuttanut ongelman syntyyn tai pahenemiseen.

Myös vastasyntyneillä havaittiin ongelmia, kuten kuivumista, kuumuuteen liittyviä sairauksia, pientä syntymäpainoa, kasvun hidastumista sekä hengitys-, syömis- ja lämmönsäätelyn vaikeuksia.

Kuumuus vaikeuttaa hoitoon pääsyä

Kysely osoittaa, ettei ongelma rajoitu vain kuumiin maihin. Kuumuuteen liittyvien raskauskomplikaatioiden kerrottiin lisääntyneen kaikissa kyselyn maissa. Kasvu oli kuitenkin voimakkainta Zimbabwessa.

Äärimmäinen kuumuus vaikeuttaa myös terveydenhuollon toimintaa. Ammattilaiset kertoivat päivystystapausten lisääntymisestä, lääkkeiden ja lääkinnällisten tarvikkeiden säilyttämisen vaikeutumisesta sekä sähkö-, vesi- ja jäähdytysjärjestelmien katkoksista.

Kuumuus voi myös vaikeuttaa raskaana olevien pääsyä hoitoon. Erityisen vaikeaa on ihmisillä, jotka työskentelevät ulkona, asuvat kaukana terveyspalveluista tai joilla ei ole varaa sähköön tai ilmastointiin.

– Viileänä pysyminen ei yksinkertaisesti ole mahdollista, jos ei ole viileää paikkaa, johon mennä, YK:n ilmastosopimuksen pääsihteeri Simon Stiell sanoo.

Hän lisää, että turvalliseen synnytykseen vaikuttavat jo nyt asuinpaikka, tulot ja hoitoon pääsy. Äärimmäinen kuumuus syventää tätä epäoikeudenmukaisuutta.

Terveydenhuollon ammattilaiset kokevat itsekin tarvitsevansa lisää apua. Kyselyyn vastanneista 92 prosenttia halusi lisää koulutusta ja voimavaroja raskaana olevien auttamiseen äärimmäisen kuumuuden aikana.