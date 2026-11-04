Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Työttömyyden vähentäminen, talouskasvu ja terveydenhoito. Siinä kolme kärkiasiaa, joita suomalaiset haluavat seuraavan hallituksen painottavan. Huoli velkaantumisesta sen sijaan on hiipunut, ilmenee EVAn syksyn 2026 Arvo- ja asennetutkimuksesta.

EVA kysyi suomalaisilta, miten 34 eri politiikan aihetta tulisi painottaa seuraavan hallituksen toiminnassa verrattuna viime vuosina harjoitettuun politiikkaan.

Työllisyyden parantamista ja työttömyyden vähentämistä nykyistä enemmän painottavien osuus on kasvanut peräti 23 prosenttiyksikköä vuoden 2023 eduskuntavaalien alla tehdystä kyselystä. Työllisyys on myös ainoa kyselyn 34 aiheesta, jota yli puolet kyselyyn vastanneista toivoo painotettavan paljon nykyistä enemmän.

ILMOITUS ILMOITUS

Talouskasvun kiihdyttämiselle nykyistä enemmän huomiota toivoo 61 prosenttia suomalaisista. Se on 14 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2023.

Huoli velkaantumisesta on puolestaan jopa romahtanut viime vaaleista, vaikka se on politiikan ykköspuheenaihe. Valtion velkaantumisen pysäyttämistä painottaisi nykyistä enemmän nyt 53 prosenttia suomalaisista. Osuus on pudonnut 28 prosenttiyksikköä edellisistä eduskuntavaaleista, jolloin velkaantumisen pysäyttäminen oli suomalaisten hallitusohjelmatoiveiden kärjessä.

– Suomalaisten talouspoliittiset odotukset ovat muuttuneet selvästi. Kolme vuotta sitten vaadittiin ennen kaikkea velkaantumisen pysäyttämistä, nyt työttömyyden vähentämistä ja talouskasvua. Suomalaiset toivovat seuraavan hallituksen jatkavan toimia velkaantumisen taittamiseksi, mutta ennen kaikkea seuraavalta hallitukselta odotetaan tuloksia talouskasvun ja työllisyyden kohentamisessa, sanoo analyysin kirjoittanut EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto.

Lisäksi kyselyssä painottuvat nykyistä parempi terveydenhuollon kehittäminen ja hoidonsaannin turvaaminen sekä vanhustenhoidon tason parantaminen.

Haaviston mukaan suomalaiset haluavat seuraavan hallituksen keskittyvän perusasioihin: työllisyyteen, terveydenhuoltoon, vanhustenhoitoon, turvallisuuteen ja energian saatavuuteen.

– Julkisen talouden niukkuus tekee yhtälöstä vaikean. Palveluilta odotetaan parannuksia samaan aikaan, kun valtiontaloutta pitäisi tasapainottaa.