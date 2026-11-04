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Presidentti Donald Trumpin MAGA-liikkeen aika on ohi. Näin uskaltaa sanoa, vaikka ääntenlaskenta Yhdysvaltain välivaaleissa on vielä kesken. Demokraatit ovat ottamassa voiton kongressin molemmissa kamareissa edustajainhuoneessa ja senaatissa vieläpä selvin luvuin.

Näissä vaaleissa ei äänestetty presidentistä, mutta käytännössä niistä näyttää tulleen kansanäänestys Donald Trumpista, sillä hänen tukemansa ehdokkaat kärsivät suuria tappioita eri osavaltioissa. Henkisesti Trumpin MAGA-liikkeen aika on ohi ja republikaanit joutuvat keksimään itsensä uudelleen, aikuistumaan. Samalla on muistettava, että Trumpilla itsellään on vielä yli kaksi vuotta aikaa, ja ulkopolitiikassa Yhdysvaltain presidentillä on vain vähän pidäkkeitä.

Keskiviikkoaamuun mennessä demokraatit eivät ole menettäneet yhtäkään hallussaan olevaa paikkaa senaatissa. Ennusteiden mukaan demokraatit ovat saamassa senaattiin 53 paikkaa, republikaanit 41. Amerikkalaisissa vaaliohjelmissa on korostettu, ettei demokraattien voittoja voida pitää vain niukkoina, vaan kyseessä on ”täydellinen murskavoitto.”

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Hyvä esimerkki tästä on Texas, jossa demokraattien James Talarico voitti puolueelleen paikan ensi kerran sitten vuoden 1988. Michiganissa demokraattien vasenta laitaa edustava Abdul El-Sayed on tukevassa johdossa republikaanikilpailijaansa vastaan, kun äänistä oli laskettu noin 75 prosenttia.

Demokraattien voiton varmistuttua kongressin edistyksellisen ryhmittymän puheenjohtaja Greg Casar totesi työtätekevien ihmisten yhdistäneen voimansa muuttaakseen Amerikan historian suunnan.

– Amerikkalaiset rannikolta rannikolle vaativat maata, joka palvelee meitä kaikkia – ei vain korruptoituneita poliitikkoja ja miljardöörejä.

– Massiivisen tulojen ja varallisuuden eriarvoisuuden aikana meidän täytyy tehdä enemmän. Meidän täytyy taistella aggressiivisesti työtä tekevien perheiden puolesta. Ei enää tekosyitä, kommentoi senaattori Bernie Sanders.

Trump ilmoitti yllättäen jo yöllä Suomen aikaa hyväksyvänsä vaalituloksen ja odottavansa yhteistyötä demokraattien kanssa. Tapansa mukaan hän rehenteli, että jos olisi ollut itse ehdolla, republikaanit olisivat ottaneet murskavoiton.