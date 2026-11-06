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Vasemmistoliiton kannatuksen kasvu voi kaksinkertaistaa puolueen kansanedustajien määrän seuraavissa eduskuntavaaleissa, kertoo Iltalehti. Laskelman lehdelle on tehnyt analytiikkayhtiö Accuscore.

Vasemmistoliitolla on nyt 11 kansanedustajaa, vaalien jälkeen 22, yhtiö ennustaa. Laskelma perustuu Ylen ja Helsingin Sanomien teettämiin mielipidemittauksiin, historialliseen vaalien kannatustietoon ja historialliseen virheprosenttiin eri mittauslaitosten tuloksista. Oma ennuste on simuloitu niiden pohjalta.

Vasemmistoliitto saisi simulaatiossa edustajan kaikissa vaalipiireissä, myös Vaasassa ja Kakkois-Suomessa vuosien tauon jälkeen.

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Helsingissä paikkoja tulisi 4, Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Oulussa 3 ja Pirkanmaalla 2. Kaikissa muissa vaalipiireissä tulos olisi 1 kansanedustaja.

Ylen uusimmassa gallupissa vasemmistoliiton kannatus oli 12,6 prosenttia. Helsingin Sanomien mielipidemittauksissa se on ollut johdonmukaisesti alempi. Accustoren ennusteessa vaalitulos olisi 10,9 prosenttia, millä puolue jäisi niukasti keskustan (11,6%) alapuolelle. Viime vaaleissa vasemmistoliiton tulos oli 7,1 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan simulaatio ennakoi isoja muutoksia eduskuntaan. SDP olisi selvä ykkönen ja perussuomalaiset yhtä selvä kakkonen. Kokoomus jäisi 14,4 prosenttiin ja saisi vain 29 kansanedustajaa kun heitä nyt on 48.