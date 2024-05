Vasemmistoliitto saisi kaksi europarlamentaarikon paikkaa Ylen torstaiaamuna julkistaman kyselytutkimuksen mukaan. Parhaillaan vasemmistoliitolla on yksi europarlamentaarikko. Hän on helsinkiläinen entinen kansanedustaja Silvia Modig. Modig ei asettunut ehdolle kesäkuun eurovaaleihin.

Kyselytutkimuksen tulouksen toteutuessa vasemmistoliitolla olisi ensimmäistä kertaa enemmän kuin yksi europarlamentaarikko sitten vuoden 1996, jolloin puolueen listoilta valittiin mepeiksi Esko Seppänen ja Outi Ojala.

Kannatusmittauksen mukaan kokoomus saisi neljä ja SDP kolme europarlamentaarikkoa kesäkuun vaaleissa. Vasemmistoliiton lisäksi myös perussuomalaiset, keskusta ja vihreät saisivat kukin kaksi paikkaa.

Suomesta valitaan Euroopan parlamenttiin yhteensä 15 meppiä.

Kokoomuksen kannatus eurovaalien osalta on kyselyssä 21,7, demareiden 19,7 , perussuomalaisten 14,1 ja keskustan 13,6 prosenttia. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannatus on nyt saamalla tasolla eli 10,5 prosentissa. Niistä vihreät on vajonnut, vasemmistoliitto noussut. Vuoden 2019 eurovaaleissa vasemmistoliiton kannatus oli vain 6,9 prosenttia. Pudotusta vasemmistoliitolla oli tuolloin 2,4 prosenttiyksikköä verrattuna edellisiin eurovaaleihin.

Ruotsalainen kansanpuolue RKP sekä vaaliliiton muodostavat kristillisdemokraatit ja Liike Nyt jäisivät ilman euroedustajaa.

Kaksi meppiä enemmän

Suomesta valitaan Euroopan parlamenttiin yhteensä 15 meppiä. Edellisissä vaaleissa vuonna 2019 paikkoja oli kaksi vähemmän.

Suomen paikkamäärä nousi kesken vaalikauden neljääntoista Britannian erottua Euroopan unionista. Lisäksi EU-parlamentin kokoa kasvatettiin viime vuonna. Se toi Suomelle toisen lisäpaikan.

Ylen kyselyn mukaan vuoden 2019 vaaleihin verrattuna lisäpaikan saisivat vasemmistoliiton lisäksi kokoomus ja SDP. Paikan menettäisivät RKP ja vihreät. Näin RKP jäisi kokonaan ilman europarlamentaarikkoa.

Andersson, Kyllönen, Saramo…

Vasemmistoliitosta ehdolla ovat muiden muassa puolueen puheenjohtaja Li Andersson, entinen europarlamentaarikko, kansanedustaja Merja Kyllönen ja kansanedustaja Jussi Saramo. Myös puolueen varapuheenjohtajat Jouni Jussinniemi ja Minna Minkkinen ovat ehdolla. Puolueen ehdokkaista politiikan ulkopuolella lienee nimekkäin näyttelijä Riku Nieminen.

Vaalit pidetään sunnuntaina 9. kesäkuuta.

Tutkimus toteutettiin huhtikuun lopulla, ja siihen vastasi 2118 henkilöä. Virhemarginaali on noin 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

10.50 Korjaus: Vasemmistoliitolla oli kaksi meppiä, Esko Seppänen ja Outi Ojala, vuonna 1996.