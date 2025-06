Useilla alkuperäiskansoilla on keskeinen rooli valtamerten suojelussa. Heidän vahvuutensa on suora yhteys merelliseen elinympäristöön ja perinteinen tieto resurssien kestävästä käytöstä. He tuntevat vuosisatoja vanhoja ekologisen tasapainon ja yhteisön hyvinvoinnin etusijalle asettavia toimintatapoja.

Korean Busanissa kymmenenteen valtamerikonferenssiin osallistunut Maui Nui Makai -verkostoa edustava Solomon Pili Kaho’ohalahala on kotoisin Lanai-saarelta Havaijilta.

– Olen kahdeksannen sukupolven lanai. Havaijin alkuperäisasukkaana yksi asia on minulle selvä: kasvoin kupunamme – esi-isien ja vanhimpien – perinteisiin käytäntöihin, hän kertoo.

Kaho’ohalahalan mukaan perinteisten käytäntöjen vuoksi ihmiset ovat läheisessä suhteessa sekä maahan että mereen. He ovat löytäneet tasapainon päivittäisen ravinnonhankinnan ja tuleville sukupolville säästettävien luonnonvarojen välillä.

Perinteisissä käytännöissä otetaan huomioon kasvien, maaeläinten ja kalojen oma elämänrytmi, ja ne jätetään rauhaan lisääntymiskausina.

– Toisin on nyt, kun olemme osa Yhdysvaltoja. He ovat ottaneet täällä käyttöön omat hallintojärjestelmänsä ja lakinsa. Se on päinvastainen kuin perinteiset havaijilaiset käytännöt.

Yhdysvaltalaishallinnon alla luonnon tarjoamat resurssit ovat alkaneet vähetä. Kalat, joita oli ennen yllin kyllin, ovat nyt hupenemassa. Samoin merilevä, jota niin ikään käytetään ravinnoksi.

– Olemme pyytäneet Havaijin osavaltiolta alkuperäiskansoille lupaa toimia perinteisen tapaan ennallistamisen edistämiseksi. Hallituksen on kuitenkin kovin vaikea antaa alkuperäisasukkaiden hoitaa ja hallinnoida ympäristöä, vaikka meillä on siitä tuhansien vuosien kokemus. Se haluaa tehdä kaiken yksin ja työntää meidät syrjään.

Niin tehdessään hallitus tekee suuren virheen, Solomon Pili Kaho’ohalahala uskoo.

”Se tulee epäonnistumaan.”

Hallitus ei halua alkuperäiskansoja mukaan suojeluun

Hallituksen haluttomuus antaa valtaa alkuperäiskansoille on aiheuttanut vastarintaa.

– Sen vuoksi päätimme, ettemme tarvitse hallituksen lupaa pitääksemme huolta omista resursseistamme. Loimme yhteisön luonnonvarojen hallinnoijista, jotka tuntevat kulttuurin.

Yhteisö soveltaa perinteisiä käytäntöjä niin maalla kuin merelläkin. Näin he varmistavat luonnonresurssien hyvän hoidon ja kohtuullisen käytön sekä esteettömän resurssien täydentymiskierron.

Vaikka perinteiset keinot ovat alkaneet tuottaa tulosta, hallituksen asenne on ennallaan.

– Meitä ei edelleenkään tunnusteta ihmisiksi, joiden kuuluu huolehtia järjestelmän toiminnasta, ja se on ongelma.

Kaho’ohalahala sanoo edelleen toivovansa hallituksen antavan alkuperäisasukkaille oikeuden huolehtia ympäristöstään.

– Asia etenee hitaasti, eikä meillä ole rajattomasti aikaa, sillä voimme menettää resurssimme lopullisesti. Se olisi surullista.

Vaikka muutos etenee hitaasti, pysähtyminen ei ole vaihtoehto.

– Nyt nostamme keskustelun kansainväliselle areenalle. Kyse ei ole vain kotisaarestani. Kyse on valtamerestä, joka on kotini.

– Kysymme, aiotaanko maailman laajoja valtameriä hallita ilman, että alkuperäiskansat otetaan mukaan? Ei tule onnistumaan, Solomon Pili Kaho’ohalahala sanoo.