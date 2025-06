Pääministeri Petteri Orpon hallitus tulee jäämään monella tapaa isolla historiaan. Syykin on selvä: mikään hallitus ei 2000-luvulla ole muuttanut Suomea yhtä perinpohjaisesti kuin Orpon oikeistohallitus.

Kuten KU:ssa on aiemmin kirjoitettu, muutoksen suunnasta voi olla monta mieltä. Fakta on, että nyt kaikilla hallituspuolueilla on ollut selvä käsitys suunnasta. Vuosina 2019–2023 sitä ei ollut, koska keskustaa ja RKP:tä ei kiinnostanut punavihreys.

Huhtikuun puoliväliriihessä tehdyt veronkevennykset, jotka hyödyttävät eniten suurituloisia ja suuryrityksiä, viimeistelivät Orpon projektin. Kirsikkana kakun päälle tuli ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksun verohelpotuksen poisto.

ILMOITUS ILMOITUS

Ensin hallitus nöyryytti ay-liikkeen lakiesityksillään, sen jälkeen se näytti puoliväliriihessä vielä keskisormea päälle. Miksi se teki näin? Koska se voi.

Ay-liike oli kykenemätön estämään Orpon hallituksen lakiesitykset. Nyt ei haluttu keskustella, nyt hallitus halusi jyrätä linjansa läpi. Niin se myös teki. Mitä kävi vastarinnalle? Neljän viikon lakko maksoi paljon, mutta ei saavuttanut mitään. Lopulta se lopetettiin mahdollisimman hiljaa.

Petteri Orpoa on julkisuudessa kutsuttu lapaseksi. Se on ollut vaarallinen virhe. Todennäköisesti Orpoa on vain naurattanut julkinen maine, kun samaan aikaan kaikki kokoomuksen ja elinkeinoelämän pitkäaikaiset tavoitteet on ajettu läpi. Jos lapanen on kyennyt tähän, mihinköhän kovemmalla hanskalla olisi päästy?

On ilmeistä, että nyt hallitusta on johdettu oikeasti. Hallituspuolueet ovat sitoutuneet projektiin, jonka päämääränä on ollut ajaa suomalaiseen yhteiskuntaan syvä muutos. Nyt se alkaa olla valmis.

Mikään hallitus ei 2000-luvulla ole muuttanut Suomea yhtä perinpohjaisesti kuin Orpon oikeistohallitus.

Toissijainen kysymys on, onko muutokset tehty Orpon ansiosta vai hänestä huolimatta. Ainakaan hän ei ole niitä kyennyt estämään. Isojen muutosten estäminen on helppoa, vaikeaa on toteuttaa niitä. Se erottaa hyvät johtajat huonoista.

Painotetaan vielä. Orpon hallituksen tekoja voi hyvin pitää karmeina – tätä mieltä on myös KU. Kiistatonta kuitenkin on se, että Orpo on ajanut hänen ja elinkeinoelämän haluamia asioita läpi. Hallitseeko hän äärioikeiston tuella? Kyllä, mutta sen hinnan Orpo on ollut valmis maksamaan saadakseen haluamansa muutokset tehtyä.

Vasemmistolle Orpon hallituksen teot tarjoavat ison opetuksen. Seuraavaan hallitusvastuuseen pitää olla vielä valmiimpi kuin vuonna 2019.

Lyhyellä aikavälillä vasemmiston suurin ongelma on, että se tarvitsee todennäköisesti yhden oikeistopuolueen mukaan. Se estää suuret vasemmistolaiset muutokset. Miten ratkaista tämä dilemma? Vastauksen löytämiseen ei ole liikaa aikaa.

Ammattiyhdistysliikkeen on puolestaan valmistauduttava edessä olevaan aikaan, joka saattaa tulla nopeammin kuin odotettiin. Ay-liike on pitänyt tiukasti kiinni esimerkiksi työehtosopimusten yleissitovuudesta. Pian yleissitovuus saattaa olla historiaa monella alalla. Mitä sitten tehdään?

Ay-liikkeen lakkoase toimii edelleen työehtosopimuskierroksilla, tosin siinäkin on suuria alakohtaisia eroja. Nyt kun vastapuoli on pelannut pitemmän aikaa sikaa, pitäisikö ottaa kovemmat otteet käyttöön?

Aloittaa voisi vaikka sillä, että ei kutsuisi pahimpia oikeistohäirikköjä vasemmistolaisen liikkeen vappuvastaanotolle.

Kirjoittaja on KU:n päätoimittaja