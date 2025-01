Vasemmistoliitto on vuonna 2025 uuden edessä. Loppusyksystä puolueen uudeksi puheenjohtajaksi valittu Minja Koskela lähtee viemään puoluetta kevään alue- ja kuntavaaleihin.

Vuonna 2024 vasemmistoliitto oppi ottamaan murskavoiton vaaleissa, kun Li Anderssonin huikea tulos siivitti puolueen eurovaalien toiseksi suurimmaksi. Puolueeseen tuli myös viime vuonna tuhatmäärin uusia jäseniä. Todetaan se vielä kerran: puolueessa on paljon tervettä itseluottamusta. Se luo hyvän pohjan kamppailuihin, jotka ovat edessä.

Selvin tehtävä tälle vuodelle on voittaa kunta- ja aluevaaleissa. Tehtävää mutkistaa muutama asia, joista yksi on voiton määritteleminen. Valtakunnallisesti kannatus voi nousta, mutta valtuutettujen määrässä tulos voi olla jopa negatiivinen. Tämä johtuu kannatuksen keskittymisestä suuriin kaupunkeihin.

Viime kuntavaaleissa vasemmistoliitto sai historiansa huonoimman tuloksen. Silloin tulosta selitettiin sillä, että omat kannattajat eivät lähteneet liikkeelle. Tällainen selitys ei enää käy: kannatuksen on noustava muuallakin kuin Helsingissä.

Aluevaalien kohdalla kaikilla puolueilla on oltava yksi tavoite: saada ihmiset innostumaan niistä. Tällä hetkellä aluevaltuustot näyttävät paikoilta, jotka saavat päättää, mitä palveluita lakkauttavat.

Eduskunnassa vasemmistoliitolla on erinomainen paikka ottaa kunnolla opposition henkinen johtajuus. Vihreiden pakka on sekaisin, ja sosiaalidemokraattien tavoitteena on olla suututtamatta kokoomusta liikaa.

SDP:n hämmentävä talouslinja näkyi vaihtoehtobudjettien kohdalla. Puolue allekirjoitti oikeastaan kaikki hallituksen leikkaukset, siinä missä vasemmistoliitto perui niitä. Tästä linjakkuudesta pääministeri Petteri Orpo (kok.) jopa kehui vasemmistoliittoa, tosin Orpon tavoitteena oli samalla tölviä demareita.

Selvä talouslinja on samalla ongelma vasemmistoliitolle, koska isompien tiedotusvälineiden säestyksellä se on tuomittu epärealistiseksi. Vaikka linja ei sitä ole, on kritiikki uponnut liian hyvin suomalaisiin. Vasemmistoliiton on saatava ihmiset vakuuttumaan siitä. Kuten tiedetään, se on helpommin sanottu kuin tehty.

Viime vuosi osoitti, että kaiken ollessa kohdillaan sadattuhannet suomalaiset ovat valmiit äänestämään vasemmistoliittoa. Tästä on kyettävä pitämään kiinni.

Vasemmistoliiton yhtenä ongelmana on ollut, että puolueen kannattamisen kynnys on monille korkea. Hieman kärjistäen: demarien ja vihreiden äänestäminen on normaalia toimintaa, mutta äänen antaminen vasemmistoliitolle on kannanotto, melkeinpä julistus tai elämäntapavalinta.

Minja Koskela on sanonut, että vasemmistoliitolla on mahdollisuus nousta vaihtoehdosta valtavirraksi. Tämä mahdollisuus on käytettävä. Pienessä jengissä voi olla hauskaa, mutta isommissa muutetaan enemmän asioita. Turussa ja Helsingissä nousu pormestaripuolueiden joukkoon on tuonut mahdollisuuden vaikuttaa politiikkaan entistä enemmän.

Moni asia näyttää tällä hetkellä hyvältä vasemmistoliitolle. Samalla Suomea hallitsee patamusta oikeistohallitus, joka on muuttanut yhteiskuntaa perinpohjaisesti.

Liiallista hypeä pitää varoa. Lisätietoa siitä voi kysyä vihreiltä.