Työmarkkinakeskusjärjestö STTK on huolissaan Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri HUS:n ilmoituksesta aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on lähes tuhannen henkilötyövuoden vähennys. Neuvottelujen piirissä on 28 000 henkilöä.

– Vuoden 2025 talousarviokehys ja siihen sisältyvä noin 140 miljoonan sopeutustarve ei jätä meille vaihtoehtoja. Nyt säästöjä on valitettavasti haettava laajasti myös henkilöstöstä, sanoo talousjohtaja Jari Finnilä HUS:n verkkosivuilla tänään torstaina.

Hän toteaa, että henkilöstöön kohdistuvat sopeuttamistoimet voivat muun muassa käsittää irtisanomisia ja osa-aikaistamisia.

”Voittajia ovat yksityiset firmat”.

– Mutta vaihtoehtoisia ratkaisuja haetaan laajasti muun muassa tehtävien täyttämättä jättämisellä, tehtävänkuvien muutoksilla ja määräaikaisten palvelussuhteiden tarkemmalla arvioinnilla. Vaikutuksia voi olla myös esimerkiksi tehtävänkuvaan, työntekopaikkaan, työaikamuotoon tai palkkaukseen, Finnilä arvioi.

HUS kuitenkin vakuuttaa, että sopeuttamistoimet kohdistuvat ensisijaisesti muuhun kuin välittömään potilastyöhön.

”Käsittämätöntä”

STTK toteaa neuvottelujen merkitsevän irtisanomisten lisäksi työtehtävien muutoksia ja työehtojen heikennyksiä.

– Suunnitelma on käsittämätön sekä hoitoa tarvitsevien potilaiden että alan työntekijöiden näkökulmasta, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo ja muistuttaa siitä, että jo ennen vähennyksiä pääkaupunkiseudulla on valtavia ongelmia hoitoon pääsyssä, ja jonot päivystyksessä ja ei-kiireellisessä sairaanhoidossa ovat pitkiä.

– Tähän päälle ilmoitus Suomen suurimman erikoissairaanhoitoyksikön jättisäästöistä ja irtisanomisista luovat tilanteesta katastrofaalisen kuvan, hän painottaa.

HUS:n ilmoittama sopeutustarve ensi vuonna on 140 miljoonaa euroa, ja siitä 50 miljoonaa on päätetty ottaa henkilöstöstä. STTK pitää tätä huonona tilanteessa, jossa sote-alojen veto- ja pitovoimasta on jo pitkään oltu syystä huolissaan.

– HUS:n suunnitelmat heikentävät alan imagoa entisestään täysin riippumatta siitä, mistä tehtävistä väkeä karsitaan. Hyvä hoito on ammattilaisten saumaton ketju, jossa jokainen tehtävä tukee onnistumista, Palola sanoo.

Ongelmat syvenevät

STTK:ssa ei uskota, että HUS:n toimenpide helpottaa tilannetta.

– Jokainen ymmärtää, että kun ongelmia on jo nyt, näiden toimenpiteiden myötä ne syvenevät. Ei pidä uskotella, että muutokset tuhannen työntekijän joukossa eivät muuttaisi mitään, Palola painottaa.

STTK:ssa arvioidaan, että HUS:n viesti kansalaisille on selkeä: Älä sairastu.

– Ja jos sairastut, älä luota siihen, että saat ajantasaista hyvää hoitoa, Palola toteaa.

– Voittajia tässä kokonaisuudessa ovat yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat firmat sekä vakuutusyhtiöt, joiden terveysvakuutuksille luodaan näin entistä paremmat markkinat.